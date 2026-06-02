La subestación de El Palmar supera las últimas pruebas y acerca la integración eléctrica de La Gomera y Tenerife

La nueva subestación de El Palmar, en La Gomera, ha superado con éxito las maniobras de prueba previas a su entrada en servicio, un paso decisivo para la puesta en marcha de una infraestructura estratégica que permitirá reforzar el suministro eléctrico de la Isla y completar su integración energética con Tenerife.

Endesa ha finalizado los trabajos de verificación de la instalación, considerada la más moderna de Canarias, que se convertirá en uno de los pilares del nuevo sistema eléctrico insular gracias a su conexión con el cable submarino que une La Gomera y Tenerife. La culminación de estas pruebas acerca la activación de una infraestructura llamada a mejorar la seguridad, estabilidad y capacidad de la red eléctrica de ambas islas.

Las maniobras, desarrolladas entre el 26 y el 28 de mayo, constituyen el último gran paso antes de la puesta en servicio de la subestación. En ellas participaron especialistas de e-Distribución, Red Eléctrica de España (REE), Cobra Instalaciones y Servicios, así como fabricantes y técnicos internacionales. La complejidad de los trabajos ha sido especialmente significativa, ya que la instalación incorpora sistemas de protección que no se encuentran operando conjuntamente en ninguna otra subestación de e-Distribución.

Verificar el buen funcionamiento

El objetivo de estas pruebas ha sido comprobar el correcto funcionamiento coordinado de las subestaciones de El Palmar de 66 kV y 20 kV, verificando los sistemas de control, comunicación y seguridad que permitirán operar la red con las máximas garantías. Los ensayos incluyeron simulaciones y ejercicios conjuntos para validar el intercambio de órdenes operativas, la supervisión de los equipos y la detección de incidencias en tiempo real.

Instalaciones de la subestación de El Palmar, en La Gomera. / E.D.

Recta final del proyecto

Con las pruebas ya completadas, el proyecto entra en su fase final. En las próximas semanas se llevará a cabo la energización del sistema y la sincronización de los sistemas eléctricos de La Gomera y Tenerife, un proceso que permitirá que ambas redes funcionen como un único sistema interconectado. Se trata del principal desafío técnico de una actuación que marcará un antes y un después en el modelo energético de las dos islas.

En las próximas semanas se llevará a cabo la energización del sistema y la sincronización de los sistemas eléctricos de La Gomera y Tenerife, un proceso que permitirá que ambas redes funcionen como un único sistema interconectado

La subestación de El Palmar, situada en el Barranco de La Concepción, en San Sebastián de La Gomera, presta servicio potencialmente al conjunto de los más de 15.000 suministros eléctricos de la Isla. La actuación ha supuesto una inversión superior a los ocho millones de euros por parte de e-Distribución y contempla dos transformadores de 40 MVA, además de capacidad para futuras ampliaciones.

La entrada en funcionamiento de esta infraestructura permitirá aumentar la robustez y resiliencia del sistema eléctrico gomero, mejorar la calidad del suministro y facilitar una mayor integración de energías renovables. Junto al enlace submarino con Tenerife, la nueva subestación constituye uno de los proyectos energéticos más relevantes desarrollados en Canarias en los últimos años y un hito para avanzar hacia un sistema eléctrico más seguro, eficiente y sostenible.