Las familias de los CEIP Todoque y Los Campitos exigen una solución definitiva para un colegio "digno" y amenazan con movilizaciones

Las asociaciones de madres y padres de los CEIP Todoque y Los Campitos han decidido "alzar la voz" ante lo que consideran una situación "insostenible" para sus hijos, que casi cinco años después de la erupción volcánica continúan recibiendo clases en instalaciones provisionales.

En una carta dirigida a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Diputado del Común y los responsables del proyecto Rotary La Palma / Uno por La Palma, las AMPAS reclaman "transparencia" y exigen conocer "la hoja de ruta" prevista para garantizar un nuevo centro educativo.

Las familias recuerdan que, tras la destrucción de ambos colegios por la lava del Tajogaite, el alumnado fue reubicado en el CER Princesa Acerina, donde comparte espacio con la Escuela Insular de Música, una solución provisional que denuncian que se ha prolongado demasiado tiempo.

Proyecto sin concretar

Los firmantes de la carta subrayan que el proyecto impulsado por Rotary para construir un nuevo colegio, anunciado públicamente en marzo de 2023 y respaldado por una campaña solidaria que recaudó alrededor de 600.000 euros, sigue sin concretarse.

A ello se suma, según explican, el bloqueo de la alternativa planteada posteriormente por la Administración para adaptar el CEIP Arco Iris, en Tendiña, una propuesta que aseguran continúa “empantanada” entre trámites administrativos y nuevos plazos indefinidos.

“A estos niños ya les tocó vivir una pandemia; después les tocó perder su entorno, sus colegios, sus rutinas y parte de su infancia con la erupción volcánica; y ahora les está tocando crecer en una espera interminable por un colegio digno”, exponen en la carta enviada a las distintas administraciones públicas

"Una espera interminable"

En la carta, las AMPAS lamentan el impacto emocional y educativo que esta situación está teniendo sobre el alumnado afectado por la erupción volcánica.

“A estos niños ya les tocó vivir una pandemia; después les tocó perder su entorno, sus colegios, sus rutinas y parte de su infancia con la erupción volcánica; y ahora les está tocando crecer en una espera interminable por un colegio digno”, exponen.

Las familias insisten en que no están reclamando “privilegios ni proyectos faraónicos”, sino “una solución realista, inmediata y razonable” que permita mantener vivas las comunidades educativas de Todoque y Los Campitos.

En este sentido, defienden el derecho de sus hijos a continuar juntos en un centro propio y con identidad propia, pese a que sus barrios originales desaparecieron bajo la lava.

"Nos sentimos engañados"

El presidente del AMPA El Pastelero, del CEIP Los Campitos, y portavoz también del AMPA del CEIP Todoque, Oliver Barreto, asegura que el malestar de las familias ha ido creciendo por la falta de avances y comunicación institucional.

"Cinco años después, parece que nos han vendido solo humo", afirma Barreto, quien asegura que las familias se sienten "engañadas" tanto por la falta de información sobre el proyecto financiado por Rotary como por la ausencia de una solución definitiva por parte de la Consejería de Educación.

"Cinco años después, parece que nos han vendido solo humo" Oliver Barreto — Presidente del AMPA El Pastelero, del CEIP Los Campitos, y portavoz también del AMPA del CEIP Todoque

Según denuncia, la incertidumbre también está provocando una pérdida progresiva de alumnado.

"Lo que podía haber sido una comunidad educativa de más de 30 alumnos hoy ha quedado reducida a poco más de 20, porque muchas familias, agotadas por la incertidumbre y la falta de soluciones reales, se han visto obligadas a buscar alternativas", explican las AMPAS en el escrito.

Barreto sostiene además que actualmente no se permite matricular a nuevos alumnos vinculados a familias afectadas por la erupción, ya que los menores son derivados a centros en función de su nuevo domicilio.

"Da la impresión de que la Consejería quiere justificar así que ya no exista un número suficiente para que los CEIP Los Campitos y Todoque sigan existiendo", denuncia.

Exigen respuestas y un calendario claro

Las familias reclaman conocer cuál es la situación actual del proyecto Centro Educativo Rotary La Palma / Uno por La Palma, qué destino tendrán los fondos recaudados y si la iniciativa sigue vigente.

También exigen a las administraciones responsables que aclaren cuál será la solución definitiva, qué calendario manejan y quién asumirá la responsabilidad política y técnica del proceso.

Las AMPAS justifican estas demandas como una cuestión de "transparencia" y respeto hacia las personas que realizaron donaciones solidarias para la construcción del nuevo colegio.

Las familias advierten de que, si no reciben respuestas concretas en un plazo máximo de diez días, iniciarán movilizaciones.