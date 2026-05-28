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El Hierro, la isla verde y con calma en la que apenas viven unos pocos miles de habitantes

Es la segunda isla canaria con menos población, solo superada por La Graciosa

Un paisaje de El Hierro.

Un paisaje de El Hierro. / E. D.

Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La vida en El Hierro es diferente, tranquila. No solo por estar rodeados de naturaleza, sino por el ambiente de relax que se respira a cada paso.

Una isla en la que el verde de la montaña se mezcla con el azul del cielo y el mar, y que, como anuncian las páginas de Turismo, es para disfrutar con los cinco sentidos.

Pero lograr esta paz es, en parte, gracias a ser un lugar pequeño, con una población discreta, porque, como es lógico, la tranquilidad que da encanto a esta isla no sería igual si hablásemos de una gran ciudad.

Impresionante avistamiento de una ballena y su cría en El Hierro.00 00 10 05.Imagen fija001

Impresionante avistamiento de una ballena y su cría en El Hierro, archivo. / .

Pero, ¿sabes cuál es la población de El Hierro?

Población de El Hierro

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a 2025, en la isla del Meridiano viven 11.993 personas. Estas se distribuyen entre los tres municipios: Valverde, La Frontera y El Pinar, siendo su capital (Valverde) el más poblado.

Estos 11.993 habitantes quedan muy lejos de Tenerife (966.469) y Gran Canaria (875.589), lo que, por otro lado, es parte de su encanto. Y la sitúan en la segunda isla con menos población, solo por detrás de La Graciosa.

Panorámica de Valverde.

Panorámica de Valverde. / E. D.

¿Qué hacer en El Hierro?

Pero que se trate de una isla pequeña, no implica que no haya suficientes atracciones tanto para los residentes como para los turistas. Eso sí, elige El Hierro si eres un amante de la naturaleza.

En este caso, encontrarás infinidad de lugares con encanto, zonas costeras, entre volcanes, acantilados o montañas que, además, invitan a realizar actividades al aire libre. El senderismo, el buceo o, incluso, el parapente si eres más atrevido son planes que no pueden faltar en la isla.

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Y, para quienes desean algo más de relax, las piscinas naturales o las playas son la opción perfecta.

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