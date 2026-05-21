Canarias impulsa un plan de dos millones para salvar al lagarto gigante de El Hierro

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presenta en el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro el nuevo Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno para garantizar la conservación de esta especie endémica catalogada en peligro de extinción.

El plan contempla una inversión cercana a los dos millones de euros e incluye actuaciones de conservación, mejora genética, control de depredadores, restauración del hábitat y creación de nuevos núcleos poblacionales para reforzar la supervivencia de la especie en la Isla.

Durante el acto participaron el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata; el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; y el consejero insular de Medio Ambiente, Jesús Pérez, quienes visitaron las instalaciones del centro para conocer el trabajo técnico y científico relacionado con la reproducción, seguimiento y conservación del lagarto gigante de El Hierro.

Más de 60 lagartos adultos y 93 crías.

Mariano H. Zapata destacó que la aprobación del nuevo plan "supone un paso decisivo para seguir reforzando la protección de una de las especies más emblemáticas y singulares de Canarias" y subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la conservación de la biodiversidad y la protección de especies amenazadas.

"Este proyecto supone un paso decisivo para seguir reforzando la protección de una de las especies más emblemáticas y singulares de Canarias" Mariano H. Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Cabildo de El Hierro

El consejero recordó que el documento establece un marco de actuación para desarrollar medidas de seguimiento científico, mejora del hábitat, control de amenazas y refuerzo poblacional del lagarto gigante de El Hierro.

Por su parte, Alpidio Armas señaló que la conservación del lagarto gigante herreño, "especie única en el mundo y símbolo de la Isla", constituye una prioridad para El Hierro y destacó el trabajo coordinado entre administraciones para preservar el patrimonio natural de la isla. Asimismo, puso en valor la labor desarrollada durante décadas en el Centro de Recuperación para evitar la desaparición de la especie.

Medidas del nuevo Plan de Recuperación

El nuevo Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro establece actuaciones dirigidas a consolidar la población natural existente, incrementar el número de ejemplares y mejorar la viabilidad genética de la especie mediante programas de cría en cautividad y posteriores reintroducciones en el medio natural.

Entre las medidas previstas se incluyen acciones de control de depredadores introducidos, restauración del hábitat y seguimiento continuo de las poblaciones silvestres.

Además, el documento incorpora nuevas líneas de investigación científica y sensibilización ambiental para fomentar el conocimiento social sobre la importancia ecológica del lagarto gigante de El Hierro y su papel dentro de la biodiversidad canaria.

Un empleado del Centro de Recuperación muestra un ejemplear a Mariano H. Zapata (i) y Alpidio Armas (c). / E.D.

La importancia de conservar el lagarto gigante de El Hierro

El lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) es una especie endémica única de Canarias y uno de los reptiles más amenazados del Archipiélago. Su conservación es clave para preservar la biodiversidad de la isla y mantener el equilibrio ecológico de su hábitat natural. La especie estuvo considerada prácticamente extinguida hasta el hallazgo de una pequeña población superviviente en los riscos de Fuga de Gorreta.

Desde entonces, las administraciones canarias han desarrollado diferentes programas de recuperación centrados en la cría en cautividad, la mejora genética, la reintroducción de ejemplares y el control de depredadores como gatos y ratas.

Antecedentes de los planes de recuperación

El primer Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro fue aprobado en 2004 mediante el Decreto 122/2004 y tenía como objetivo garantizar la supervivencia de la especie y favorecer la expansión de sus poblaciones.

En los últimos años, el Centro de Recuperación ha desarrollado programas de reproducción en cautividad y reintroducción en el medio natural. Entre las actuaciones realizadas destaca la liberación de ejemplares en diferentes zonas de la Isla y el refuerzo poblacional mediante nuevas crías nacidas en el centro.

El nuevo plan aprobado por el Gobierno de Canarias actualiza y amplía las medidas de conservación para mejorar el estado de una especie incluida en la categoría "en peligro de extinción" tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.