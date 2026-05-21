El Cabildo de La Palma finaliza el Plan de Empleo Social que contrató a 46 desempleados para mejorar el medio ambiente

El Cabildo de La Palma finaliza el proyecto Plan de Empleo Social: La Palma Sostenibilidad Ambiental, una iniciativa que permitió la contratación de 46 personas desempleadas durante nueve meses para desarrollar actuaciones de mejora ambiental en distintos puntos de la Isla. Este plan para favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo se desarrolló entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de abril de 2026. Su principal objetivo fue favorecer la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, combinando formación, experiencia profesional y trabajos vinculados a la sostenibilidad ambiental. Esta idea, además, se suma a las políticas lideradas por la institución insular para favorecer la recuperación económica, empleo y sostenibilidad tras la erupción del volcán Tajogaite, en el último cuatrimestre de 2021. Este año la institución ya ha destinado más de 3,4 millones de euros a ayudas para recuperación del tejido productivo y proyectos vinculados a transición ecológica y digitalización.

«Cuidar La Palma»

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó que "este tipo de proyectos demuestran que generar empleo también puede servir para cuidar La Palma, mejorar espacios naturales y seguir avanzando hacia una isla más sostenible". Por su parte, la consejera de Empleo, Susa Armas, señaló que «este programa permite ofrecer una oportunidad laboral y formativa a personas que llevaban mucho tiempo alejadas del mercado de trabajo, al mismo tiempo que se desarrollan acciones útiles para la Isla y para el cuidado del entorno». Además, añadió que "muchas de las personas participantes adquieren experiencia y herramientas que pueden abrirles nuevas puertas laborales relacionadas con el sector ambiental y la economía verde".

"Este tipo de proyectos demuestran que generar empleo también puede servir para cuidar La Palma, mejorar espacios naturales y seguir avanzando hacia una isla más sostenible" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Una cuadrilla de trabajadores contratados por el Cabildo de La Palma limpian una cuneta. / E.D.

"Muchas de las personas participantes adquieren experiencia y herramientas que pueden abrirles nuevas puertas laborales relacionadas con el sector ambiental y la economía verde" Susa Armas — Consejera Insular de Empleo

Nuevas contrataciones

Durante el desarrollo del programa se contrataron cinco encargados, cuarenta peones y un ingeniero de montes, organizados en cinco cuadrillas distribuidas por todo el territorio insular. Entre las actuaciones realizadas destacan los trabajos de control y eliminación del rabo de gato (Pennisetum setaceum), considerada una de las especies invasoras más agresivas para el ecosistema insular, así como labores de recogida, clasificación y tratamiento de residuos en diferentes zonas de actuación.

Las cuadrillas trabajaron en las cuatro comarcas de La Palma, priorizando especialmente las zonas cercanas al volcán Tajogaite para evitar la expansión de especies invasoras hacia las coladas recientes. En total, durante esta campaña se actuó sobre más de 2.195 hectáreas en distintos municipios de la Isla.

Formar a los trabajadores

El proyecto incorporó formación específica para el personal participante, incluyendo orientación laboral y acciones relacionadas con el compostaje y la gestión de residuos vegetales, impartidas junto a La Palma Orgánica. Además, esta edición incorporó una nueva metodología digital para la toma de datos y el seguimiento de los trabajos realizados sobre el terreno, permitiendo mejorar la coordinación, la geolocalización de actuaciones y la eficiencia del proyecto.

El Cabildo ya informó en septiembre de 2025 del arranque del proyecto Plan de Empleo Social: La Palma Sostenibilidad Ambiental, remarcando entonces que la iniciativa estaba financiada con un millón de euros de fondos Fdecan 2024 y orientada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración mediante actuaciones ambientales y formación en competencias verdes. Esta línea de actuaciones se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad y desarrollo territorial impulsada por el Cabildo para el periodo 2025-2030, vinculada a empleo, recuperación ambiental y Agenda 2030.