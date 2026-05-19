Música, danza y tradición: así será ‘Voces de la Tradición’ en el Mes de Canarias en La Palma

La plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma acogerá este sábado 23 de mayo, a partir de las 21:00 horas, el espectáculo Voces de la Tradición una de las propuestas culturales incluidas en la programación del Mes de Canarias. La iniciativa reunirá sobre el escenario música, danza y manifestaciones festivas representativas de distintas islas en una celebración de la identidad cultural canaria.

Impulsado por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el evento forma parte de la programación organizada por la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias dentro del Mes de Canarias.

La función, gratuita y abierta al público, tendrá una duración aproximada de 120 minutos y ofrecerá un recorrido por algunos de los hitos más reconocibles de la tradición musical del Archipiélago. El repertorio combinará piezas populares y danzas tradicionales con composiciones de autores como Néstor Álamo, Elfidio Alonso, José Antonio Ramos, Luis Morera o Manuel González, en una propuesta que conecta tradición y contemporaneidad.

Un recorrido musical por las tradiciones de las islas

El espectáculo reunirá propuestas musicales y de danza procedentes de casi todas las Islas. Sobre el escenario participará una parranda de voces masculinas formada por 16 músicos, encargados de interpretar temas emblemáticos como el Himno de la Lucha Canaria o la Isa del timple.

Luis Morera será uno de los participantes en este festival. / E.D.

Junto a ellos actuará una formación integrada por ocho músicos —entre pianistas, percusionistas, flautistas e intérpretes de vientos étnicos— que abordará un repertorio de estética contemporánea con piezas como Ach Guañach, A la caldera, Agüita y En busca de Valentina. Los bailadores del grupo tinerfeño Añate también participarán en varias de las piezas tradicionales.

La puesta en escena buscará además una conexión directa con el público mediante distintas acciones participativas. En ellas intervendrán artistas del pito y el tambor de El Pinar, en El Hierro; los tradicionales Caballos Fuscos de Tazacorte; y componentes de La Rebelión Gomera Folk, formación dirigida por el cantautor y folclorista Juan Mesa, con bailadores, chácaras y tambores.

La Banda de Agaete será otra de las agrupaciones presentes en la cita cultural, acompañada por papahuevos, mascarones palmeros y bailadores con ramas de pino, en representación de una de las celebraciones más populares del municipio grancanario. El programa de acciones de calle se completará con integrantes de la Asociación de Castañuelas de Breña Alta y con la participación del coro de cámara Llanensis en el arreglo del tema A la caldera.

Un espectáculo coral que une generaciones y territorios

Voces de la Tradición apuesta por romper la barrera entre escenario y público mediante un formato continuo, sin interrupciones ni presentaciones individuales. La producción pone en valor elementos culturales e identitarios del Archipiélago a través de un hilo conductor que enlaza músicas, paisajes y tradiciones de Canarias.

El elenco contará con solistas e instrumentistas de diferentes islas. Participarán Luis Morera y Yumara Luis, de La Palma; Héctor González y Blanca Casañas, de Tenerife; Olga Cerpa y Manolo Morales, de Gran Canaria; Marey Martín, de Fuerteventura; Esteban Gorrín, de La Gomera; e Iván Martín, de Lanzarote. También formarán parte del espectáculo los timplistas Hirahi Afonso, Abraham Ramos y Alberto González.

Casi un centenar de personas integran esta producción escénica, en la que se combinarán puentes musicales, efectos de sonido y proyecciones audiovisuales para reforzar el carácter transversal de la propuesta.

Juan Mesa formará parte del elenco de artistas que actuará en la capital palmera / E.D.

La obra ha sido ideada y dirigida por Manuel González, nominado a los premios Grammy Latinos y autor de títulos como Querido Néstor o César Manrique, el musical. El equipo artístico se completa con Israel Reyes, en la regiduría, y Félix Morales, responsable de la dirección musical.

Más de 110 actividades en el Mes de Canarias

‘Voces de la Tradición’ forma parte de la programación del Mes de Canarias, que este año reúne más de 110 actividades en todas las islas bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias.

La iniciativa amplía la celebración del Día de Canarias a todo un mes con el objetivo de acercar las tradiciones, la historia y la identidad cultural del archipiélago a toda la ciudadanía, favoreciendo la conservación y difusión de un legado común en todos los rincones de las Islas.