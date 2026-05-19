El Hierro impulsa un proyecto pionero de inclusión sociolaboral para jóvenes vulnerables

La Asociación Social Incorpórate en El Hierro ha presentado el proyecto Hogar Estudio El Hierro-Incorpórate, una iniciativa destinada a favorecer la inclusión social y laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en la Isla. El programa se desarrolla entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026.

El proyecto contempla un piso de acogida supervisado con capacidad para un máximo de tres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este recurso residencial tiene como finalidad ofrecer un entorno seguro, estable y adecuado que permita a las personas beneficiarias finalizar sus estudios en un periodo de un año.

Las personas participantes deberán cumplir un perfil específico: residir en El Hierro, encontrarse en situación de riesgo o exclusión social, mantener el compromiso de finalizar estudios de duración media o larga —preferentemente Formación Profesional— y mostrar motivación para participar en un proceso de acompañamiento a medio plazo.

Ayudar en la formación

El objetivo principal de Hogar Estudio El Hierro-Incorpórate es garantizar la continuidad y finalización de los estudios, además de fomentar la adquisición de competencias personales y profesionales que faciliten la inserción laboral y la integración social en la comunidad herreña.

Para ello, el proyecto ofrece un acompañamiento integral basado en apoyo socioeducativo individualizado, seguimiento académico, refuerzo emocional, desarrollo de habilidades para la vida independiente y orientación laboral.

Entre los objetivos específicos destacan proporcionar un alojamiento estable y seguro para el estudio, asegurar la continuidad de estudios reglados e implementar planes de apoyo socioeducativo adaptados a las necesidades de cada joven.

El consejero del Área de Derechos Sociales, Amado Carballo, destacó que "es un proyecto maravilloso promovido por la necesidad de muchos jóvenes extutelados en situación de vulnerabilidad que quieren permanecer en la isla y que lo ven difícil al quedarse fuera de la tutela del Gobierno".

"Es un proyecto maravilloso promovido por la necesidad de muchos jóvenes extutelados en situación de vulnerabilidad que quieren permanecer en la isla y que lo ven difícil al quedarse fuera de la tutela del Gobierno" Amado Carballo — Consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de El Hierro

Además, añadió que "este tipo de iniciativas les ofrece poder estabilizar su vida en El Hierro, formarse y buscar un trabajo. Es un proyecto que ha venido para quedarse porque los jóvenes están y la necesidad existe".

El Cabildo aporta 28.000 euros

El Cabildo de El Hierro financia esta iniciativa con una aportación cercana a los 28.000 euros, destinada a cubrir los gastos operativos y de acompañamiento necesarios para su ejecución.

Por su parte, el secretario de la Asociación Incorpórate, Víctor Cabrera, señaló que "este proyecto es pionero en la Isla, pero debe ser el inicio de muchos que se pueden abrir".

"Este proyecto es pionero en la Isla, pero debe ser el inicio de muchos que se pueden abrir" Víctor Cabrera — Secretario de la Asociación Incorpórate

Asimismo, añadió que "iniciativas como esta pueden ser la solución para que estos jóvenes que se están formando terminen sus estudios y puedan trabajar. Lo que pretendemos es que el paso que les falta lo den con nosotros y que se inserten en el mundo laboral en El Hierro".

Desde el Cabildo de El Hierro se subraya el valor estratégico de este tipo de iniciativas, centradas en la educación, el acompañamiento y la estabilidad como herramientas para generar oportunidades reales y fortalecer la cohesión social de la isla.