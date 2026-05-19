El Cabildo de La Palma destina más de 3,4 millones a ayudas para empresas afectadas por el volcán Tajogaite
La convocatoria busca mantener la actividad económica y el empleo tras las secuelas de la erupción
J.D.
El Cabildo de La Palma, a través del área de Formación y Empleo, ha puesto en marcha la convocatoria 2026 de subvenciones destinadas a apoyar la recuperación del tejido productivo de la Isla tras la erupción volcánica. La iniciativa cuenta con una dotación de más de 3,4 millones de euros concedidos dentro del Plan Integral de Empleo de La Palma 2025.
Estas ayudas tienen como objetivo seguir respaldando a empresas, autónomos y pequeños negocios que continúan afrontando las consecuencias económicas derivadas de la erupción volcánica, contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica, la conservación del empleo y el impulso de nuevas inversiones en La Palma.
Estar cerca de los afectados
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señala que esta convocatoria "responde a una realidad que sigue presente en muchas familias y empresas de la Isla, especialmente en las zonas más afectadas por el volcán". Además, añade que "detrás de cada negocio hay personas que han tenido que rehacerse, volver a empezar o adaptarse a una situación muy complicada. Desde el Cabildo queremos seguir estando cerca de ellas y facilitar herramientas reales para que puedan continuar adelante".
"Esta estrategia responde a una realidad que sigue presente en muchas familias y empresas de la Isla, especialmente en las zonas más afectadas por el volcán"
Por su parte, la consejera de Formación y Empleo, Susa Armas, destaca que estas ayudas "buscan dar oxígeno a quienes sostienen gran parte de la economía insular, como autónomos, micropymes o pequeñas empresas que han hecho un enorme esfuerzo durante estos años". Asimismo, explica que "no se trata solo de apoyar inversiones, sino también de contribuir a mantener empleo, actividad económica y oportunidades en La Palma".
"No se trata solo de apoyar inversiones, sino también de contribuir a mantener empleo, actividad económica y oportunidades en La Palma"
¿Quiénes se pueden beneficiar de las ayudas?
La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas, entre ellas autónomos, autónomos agrarios, sociedades mercantiles, entidades de economía social, micropymes, pequeñas empresas, sociedades civiles y comunidades de bienes que desarrollen su actividad y tengan su domicilio fiscal o centro de trabajo en La Palma.
Las ayudas establecen diferentes cuantías máximas en función de la ubicación y del nivel de afectación de cada solicitante.
Entre los gastos subvencionables se incluyen inversiones en bienes de equipo, maquinaria, mobiliario, herramientas, sistemas informáticos, proyectos de digitalización, soluciones vinculadas a la economía circular, transición ecológica y obras de acondicionamiento de locales o fincas.
El impacto de los gases
Además, debido al impacto provocado por la emisión de gases, también se admitirán los gastos realizados en sistemas de ventilación y mitigación de gases por parte de solicitantes de Puerto Naos y La Bombilla desde el 1 de enero de 2024.
Susa Armas recalca que esta medida “atiende una situación muy concreta que siguen viviendo negocios y personas de Puerto Naos y La Bombilla, donde todavía ha sido necesario realizar inversiones adicionales para poder recuperar la actividad con seguridad”.
La presentación de solicitudes puede realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de La Palma hasta el próximo 12 de junio.
El Cabildo también recuerda que el correo asesoramiento.empresarial@cablapalma.es permanece disponible para resolver dudas y ofrecer orientación específica sobre la convocatoria.
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