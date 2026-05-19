El Cabildo de La Gomera actúa en la CV-3 de Hermigua para garantizar la seguridad tras la borrasca Therese
La carretera CV-3, vital para el acceso a varios núcleos de Hermigua, requiere una inversión urgente para garantizar la seguridad
J.D.
El Cabildo de La Gomera ejecuta actuaciones de emergencia en la carretera CV-3, situada en el margen derecho del barranco de Hermigua, tras los daños ocasionados por la borrasca Therese. La intervención se desarrollará entre los puntos kilométricos 0,368 y 4,479 con el objetivo de restituir la estabilidad y seguridad de esta infraestructura viaria.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, informó de que la actuación cuenta con un presupuesto estimado de 2.699.385,30 euros. "Estamos ante una intervención necesaria e inaplazable, porque el estado actual de la vía supone un riesgo para la seguridad de las personas, los vehículos y los servicios que transitan por esta carretera", afirmó.
Curbelo explicó que la CV-3 da acceso a numerosos vecinos del municipio de Hermigua, entre ellos los núcleos de Las Nuevitas, Llano Campo, Los Pedacitos y Los Barranquillos, además del acceso al Pescante. "Esta carretera tiene una función esencial para la movilidad de los residentes y para la prestación de servicios básicos, por lo que debemos actuar con la máxima diligencia para reducir los riesgos y garantizar unas condiciones adecuadas de circulación", señaló.
"Estamos ante una intervención necesaria e inaplazable, porque el estado actual de la vía supone un riesgo para la seguridad de las personas, los vehículos y los servicios que transitan por esta carretera"
Las lluvias asociadas a la borrasca Therese agravaron problemas que ya presentaba la vía, entre ellos desprendimientos, deficiencias de drenaje, socavaciones, pérdida de estabilidad en muros existentes y afecciones en la plataforma.
Actuaciones de estabilización y mejora de la seguridad en la CV-3
Los trabajos previstos incluyen actuaciones de estabilización de taludes, desbroce y saneo, instalación de sistemas de sostenimiento y barreras dinámicas, así como obras de drenaje longitudinal y transversal.
Además, se contempla el refuerzo y reconstrucción de muros de sostenimiento, la reposición del firme en las zonas afectadas y las intervenciones necesarias para eliminar el riesgo grave e inminente para la circulación.
Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo de cerca de cuatro kilómetros de la vía y forman parte de las medidas impulsadas por el Cabildo de La Gomera en la red viaria insular tras el paso de la borrasca Therese.
El Cabildo amplía las actuaciones en la red viaria insular tras la borrasca Therese
La intervención en la CV-3 se suma a las actuaciones ya previstas en las carreteras GM-1, GM-2 y GM-3, orientadas a la estabilización de taludes, la reposición de elementos de protección y la mejora de las condiciones de seguridad en distintos puntos afectados por desprendimientos y erosión.
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