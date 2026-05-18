El Cabildo de La Gomera destina 3,4 millones al empleo para mayores de 60 años

El Cabildo de La Gomera pone en marcha la segunda edición del programa de inserción laboral para mayores de 60 años, una iniciativa dotada con 3,4 millones de euros que permitirá la contratación de 155 personas desempleadas en los seis municipios de la Isla.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que este programa "atiende a una franja de edad con especiales dificultades para acceder al mercado laboral y a personas que necesitan completar su cotización para alcanzar la jubilación".

Paliar las dificultades familiares

Curbelo subrayó que esta medida "responde a una realidad social y laboral muy concreta, como es la dificultad que tienen muchas personas mayores de 60 años para reincorporarse al mercado de trabajo". Asimismo, señaló que el programa "no solo genera empleo, sino que ofrece una oportunidad a ciudadanos gomeros que, en muchos casos, necesitan completar periodos de cotización para poder acceder a su jubilación".

"Este plan quiere dar respuestas a una realidad social y laboral muy concreta, como es la dificultad que tienen muchas personas mayores de 60 años para reincorporarse al mercado de trabajo" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

En los seis municipios gomeros

El presidente del Cabildo explicó que esta segunda edición "refuerza el compromiso del Cabildo con las políticas activas de empleo y con quienes encuentran más obstáculos para acceder a una ocupación". En este sentido, afirmó que "hablamos de personas con experiencia, conocimiento y capacidad para seguir aportando al conjunto de la sociedad gomera".

Además, insistió en la importancia del papel de las administraciones públicas para "facilitar herramientas que favorezcan su estabilidad laboral y su protección social".

El programa se desarrollará en coordinación con los ayuntamientos gomeros para distribuir las contrataciones entre los seis municipios y atender necesidades relacionadas con la mejora de espacios públicos, el mantenimiento de infraestructuras municipales y la limpieza y acondicionamiento de zonas verdes, caminos, vías y otros espacios de uso ciudadano.

"Esta cooperación entre el Cabildo y los consistorios permite que los recursos lleguen de forma equilibrada a toda la isla y que, al mismo tiempo, los municipios dispongan de refuerzos humanos para actuaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos", añadió Curbelo.

La iniciativa forma parte de una planificación más amplia orientada al fomento del empleo en La Gomera. En este marco, la Corporación insular también impulsa este año el programa de nuevas oportunidades de empleo para jóvenes recién titulados, destinado a facilitar su primera experiencia laboral, así como actuaciones vinculadas a la mejora de la biodiversidad que permitirán incorporar a más ciudadanos al mercado laboral.

Desde este lunes y hasta el martes, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, junto con la consejera de Cooperación Municipal, Cristina Ventura, y el director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, Gregorio Medina, visitarán todos los municipios para presentar las líneas de trabajo de este programa.