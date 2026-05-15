El Cabildo de La Gomera impulsa el Bono Consumo con 2 millones de euros para dinamizar el comercio local
El Cabildo recoge las aportaciones del sector para adaptar la herramienta de dinamización económica a las necesidades del comercio y la restauración.
El Cabildo de La Gomera ha culminado la ronda de encuentros mantenida con el sector empresarial de la isla para abordar la nueva edición del Bono Consumo Yo compro en La Gomera, así como las principales novedades vinculadas a esta herramienta de dinamización económica. Durante las reuniones, celebradas en los distintos municipios, la Institución insular recogió las aportaciones de empresarios y autónomos con el objetivo de adaptar la próxima campaña a las necesidades reales del tejido comercial y de la restauración.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que estos encuentros han permitido "evaluar y escuchar" al sector antes de la puesta en marcha de la campaña, prevista para el mes de junio. "Queremos conocer qué opinión tienen los comerciantes, cómo ha ido la campaña anterior y, en función de esa realidad, tomar decisiones", señaló, al tiempo que recordó que la Institución insular ha previsto 2 millones de euros para las dos campañas del Bono Consumo, correspondientes a Verano y Navidad.
"Queremos conocer qué opinión tienen los comerciantes, cómo ha ido la campaña anterior y, en función de esa realidad, tomar decisiones"
"Un gran impulso económico"
Curbelo subrayó que el programa debe avanzar "en la dirección de lo que nos digan los propios empresarios, porque son ellos quienes realmente impulsan a la sociedad hacia el consumo". Asimismo, puso en valor el esfuerzo económico que realiza el Cabildo con esta iniciativa, que en sus ediciones anteriores ha permitido inyectar más de 8 millones de euros al tejido comercial y de la restauración de la Isla, consolidándose como una herramienta de cooperación con el sector y de apoyo a las familias.
Por su parte, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, detalló que la nueva edición del Bono Consumo aplicará una bonificación del 50% en los municipios de Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera, mientras que en el resto de municipios —Agulo, Alajeró, Hermigua y Vallehermoso— la bonificación será del 60%. De esta forma, el Cabildo refuerza los incentivos en aquellas zonas con mayores dificultades derivadas de la conectividad, la dispersión territorial y los sobrecostes asociados a la doble y triple insularidad, con el objetivo de atraer consumo hacia el conjunto de la Isla.
"Con la finalidad de complementar las campañas de los Bonos Consumo, y que los establecimientos comerciales puedan fidelizar las compras de sus clientes durante todo el año, hemos planteado la posibilidad de desarrollo e implementación de esta herramienta"
Asimismo, explicó que otra de las novedades abordadas durante la ronda de encuentros ha sido la implantación de una plataforma de fidelización digital dirigida a los comercios adheridos. "Con la finalidad de complementar las campañas de los Bonos Consumo, y que los establecimientos comerciales puedan fidelizar las compras de sus clientes durante todo el año, hemos planteado la posibilidad de desarrollo e implementación de esta herramienta", apuntó.
"La plataforma permitirá avanzar en la modernización digital y fortalecer el tejido comercial de la isla, facilitando a los comercios participantes la creación y gestión de distintas acciones de fidelización, tales como promociones, descuentos personalizados, o incentivos al consumo recurrente, lo que repercutirá positivamente en una relación más directa y continua con los clientes", añadió Méndez.
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