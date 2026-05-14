La Gomera impulsa la movilidad sostenible con ayudas de hasta 12.000 euros para coches eléctricos

El Cabildo de La Gomera abre hoy el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos y estaciones de carga, una iniciativa que permite fomentar la movilidad sostenible en la Isla.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, informó que esta nueva convocatoria está dotada de una inversión inicial de 500 mil euros, ampliables hasta 400 mil euros más, “con el fin de dar respuesta a todas las peticiones, y así seguir impulsando la transición hacia una movilidad más limpia, al tiempo que apostamos por la renovación del parque móvil insular y contribuimos al desarrollo de una economía verde”.

Tres líneas de actuación

La convocatoria de ayudas se articula en tres líneas de actuación. La primera contempla ayudas para la adquisición de vehículos 100% eléctricos. Las subvenciones alcanzarán hasta 12.000 euros para la compra de turismos, furgonetas o camiones ligeros, y hasta 3.000 euros en el caso de motocicletas y ciclomotores eléctricos. En cualquier caso, la cuantía de la ayuda no podrá superar el 40% del precio de mercado del vehículo, incluyendo el IGIC para particulares, mientras que las empresas y autónomos deberán asumir dicho impuesto al no considerarse gasto subvencionable. En esta línea se admitirá una única solicitud por beneficiario.

"Queremos seguir impulsando la transición hacia una movilidad más limpia, al tiempo que apostamos por la renovación del parque móvil insular y contribuimos al desarrollo de una economía verde" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

La segunda línea de subvenciones está dirigida a profesionales del transporte de viajeros por carretera, tanto personas físicas como jurídicas, con el objetivo de favorecer la modernización y sostenibilidad del sector. Las ayudas podrán alcanzar hasta 10.000 euros para vehículos turismo con un máximo de ocho plazas, y hasta 30.000 euros para vehículos destinados al transporte discrecional de pasajeros con más de ocho plazas sentadas. Al igual que en la línea anterior, la subvención cubrirá hasta el 40% del coste del vehículo, excluyéndose el IGIC cuando el solicitante sea empresa o autónomo.

Por último, la tercera línea de apoyo está orientada al desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en la Isla. Se contempla una subvención de hasta el 50% del coste, con un máximo de 1.500 euros, para la instalación de puntos de recarga en garajes de flotas; de hasta el 60% y un máximo de 700 euros en viviendas unifamiliares; y de hasta el 60% con un límite de 1.500 euros en garajes comunitarios de uso privado. En estos casos, el IGIC será subvencionable únicamente cuando el beneficiario sea un particular, y cada solicitante podrá presentar una sola solicitud.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde hoy jueves, 14 de mayo, hasta el miércoles 10 de junio, ambos inclusive. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial elaborado por la Institución insular, mediante Registro de Entrada presencial o de forma telemática a través de la Sede Electrónica.

Estas ayudas son compatibles con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, siempre y cuando la acumulación de las mismas no exceda en su conjunto el 100% del importe de la actuación objeto de subvención.

Los gastos e inversiones subvencionables deberán haberse realizado y pagado en el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Podrán ser beneficiarios de esta subvención autónomos y personas jurídicas, que deberán acreditar tener establecido su domicilio social y fiscal en La Gomera, así como haber iniciado su actividad económica al menos con dos años de antelación a la publicación de esta convocatoria.

También podrá optar cualquier persona física, que deberá acreditar tener su residencia habitual en La Gomera durante, al menos, dos años ininterrumpidos con antelación a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.