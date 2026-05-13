La Villa de Garafía sigue sin su polideportivo municipal tras un año de obras

Ayer se cumplió un año desde el cierre del Polideportivo Municipal de la Villa de Garafía, una infraestructura clave para la vida deportiva y social del municipio que, a día de hoy, continúa cerrada sin fecha de reapertura ni explicaciones claras por parte del Grupo de Gobierno (PP-CC).

El Grupo Socialista recuerda que la actuación fue adjudicada por un importe de 234.831,47 euros, financiada a través del Plan Insular de Desarrollo Local, con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas. Sin embargo, doce meses después, todo apunta a que la obra se da por finalizada sin reunir las condiciones óptimas para su reapertura y, además, con daños en otras partes de la infraestructura.

"Ha pasado un año y lo único que tenemos es un polideportivo cerrado, una obra supuestamente terminada y un silencio absoluto por parte del grupo de gobierno. No han sido capaces ni de dar explicaciones ni de ofrecer soluciones", denuncian desde el PSOE.

"Falta de transparencia"

Los socialistas consideran especialmente grave la falta de transparencia en torno a esta actuación. "Ni siquiera como miembros de la Corporación Municipal se nos ha facilitado información sobre el estado real de la obra o las causas del retraso. Se nos niega información básica en un asunto que afecta directamente a un servicio público esencial. Y cuando se intenta dar alguna explicación, se recurre a atacar actuaciones del pasado que nada tienen que ver con el estado deficiente en el que ha quedado esta obra”, critican.

Desde el PSOE aseguran que "ni siquiera como miembros de la corporación municipal se nos ha facilitado información sobre el estado real de la obra o las causas del retraso. Se nos niega información básica en un asunto que afecta directamente a un servicio público esencial. Y cuando se intenta dar alguna explicación, se recurre a atacar actuaciones del pasado que nada tienen que ver con el estado deficiente en el que ha quedado esta obra"

No hay actividad en la zona

Indican además que desde hace meses no se observa actividad en las instalaciones, "lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del proyecto y refuerza la sensación de abandono". A ello se suma la falta de aprobación del presupuesto municipal para la presente anualidad, lo que "limita la capacidad de actuación del Ayuntamiento e impide abordar nuevas intervenciones que permitan desbloquear esta situación".

Desde el PSOE destacan que "a esta mala planificación, se añade la contratación de personal como monitor deportivo con cargo a planes de empleo, que en la práctica no puede desarrollar su trabajo debido al cierre de la instalación, lo que vuelve a evidenciar una gestión ineficaz de los recursos públicos".

Subrayan que "las consecuencias derivadas de esta situación han recaído directamente sobre la ciudadanía”. “Durante todo el invierno, marcado por bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos, los vecinos y vecinas han carecido de un espacio adecuado para la práctica deportiva, ya que los equipos del gimnasio municipal llevan un año almacenados, sin que el Ayuntamiento haya habilitado ninguna alternativa provisional".

Para el Grupo Socialista, este caso refleja un modelo de gestión basado en la desorganización, la falta de planificación y la ausencia total de rendición de cuentas.

"Se han destinado más de 230.000 euros de dinero público a una actuación que no ha cumplido su objetivo y que mantiene cerrada una instalación esencial un año después. Es inaceptable", subrayan.

El PSOE de la Villa de Garafía advierte de que “los vecinos y vecinas de Garafía echan en falta la actividad, la vida y el servicio que prestaba el Polideportivo Municipal. Merecen respuestas, transparencia y, sobre todo, soluciones. No se puede normalizar que una instalación esencial permanezca cerrada durante un año sin dar la cara”, concluyen.