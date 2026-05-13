Las bodegas canarias presentan 251 muestras en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026

Un total de 251 muestras procedentes de 65 bodegas participan en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026, cuyas dos primeras sesiones se celebran estos días en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen El Hierro. Esta edición, cuya novedad es la incorporación de una categoría específica para vermuts, destaca también por un incremento del número de elaboraciones participantes en un 10% respecto al pasado año.

El certamen, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) con el propósito de reconocer las mejores producciones del Archipiélago con DOP, reúne a un panel de 18 catadores y catadoras especialistas encargados de evaluar las muestras participantes mediante el sistema de cata ciega; es decir, sin conocer qué producciones están analizando, las cuáles aparecen referenciadas por códigos numéricos con el fin de asegurar el anonimato de los vinos y el rigor en las valoraciones.

24 muestras más que en 2025

Durante el acto inaugural, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó "la elevada participación de esta edición, con 24 muestras más que el año pasado a pesar de la merma de la producción vitivinícola registrada en las últimas campañas", debido, en buena medida, "a una mayor presencia de bodegas de Gran Canaria, La Palma y Lanzarote".

"Esto constata la importancia de este certamen como herramienta de promoción y que nuestros vinos siguen demostrando la enorme calidad, diversidad y singularidad de la vitivinicultura canaria, gracias al esfuerzo y profesionalidad de viticultores, bodegueros y enólogos que mantienen vivo un sector estratégico para nuestra economía, nuestro paisaje y nuestra identidad", añadió.

"Esto constata la importancia de este certamen como herramienta de promoción y que nuestros vinos siguen demostrando la enorme calidad, diversidad y singularidad de la vitivinicultura canaria, gracias al esfuerzo y profesionalidad de viticultores, bodegueros y enólogos que mantienen vivo un sector estratégico para nuestra economía, nuestro paisaje y nuestra identidad" Narvay Quintero — Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias

En la cita también estuvieron presentes el presidente del Cabildo, Alpidio Armas; el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe; el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas; el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Obras y Servicios, Planeamiento, Urbanismo, Vivienda, Desarrollo Local y Agricultura, Marcos Antonio Casañas Barrera, y el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de El Hierro, Wolfgang Padrón.

Imagen de un catador realizando unas anotaciones en una tablet. / E.D.

Por su parte, el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, hizo especial hincapié en la incorporación de la distinción de Mejor Elaboración de Vermut de Canarias en la presente edición del certamen, "una elaboración que ha adquirido protagonismo en el Archipiélago durante los últimos años y que se suma a las modalidades ya contempladas en el concurso gracias a la apuesta de las bodegas canarias por la diversificación y la innovación en consonancia con la nuevas tendencias de mercado".

"Es un sector estratégico"

El presidente de la corporación insular, Alpidio Armas, aludió al impulso y el acompañamiento brindado al sector vitivinícola y a sus profesionales en un marco de colaboración institucional orientado a garantizar su estabilidad y proyección económica. En este sentido, subrayó que se trata de “un sector estratégico no solo desde el punto de vista económico, sino también por su peso en la identidad de El Hierro, una isla donde el vino forma parte de su cultura, tradición y legado familiar”.

Por su parte, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, señaló que la elección del municipio como sede de esta edición del certamen supone "un regalo" y puso en valor la relevancia del sector vitivinícola para la economía, el paisaje y la identidad local. "La Frontera concentra la mayor parte de las bodegas de la isla y queremos que siga siendo un referente en el ámbito vitivinícola", afirmó el primer edil, que también se refirió a las actividades que organiza la corporación local en noviembre, mes del vino.

"Un sector estratégico no solo desde el punto de vista económico, sino también por su peso en la identidad de El Hierro, una isla donde el vino forma parte de su cultura, tradición y legado familiar" Alpidio Armas — Presidendete del Cabildo de El Hierro

En esta convocatoria están representadas diez de las once Denominaciones de Origen Protegidas del Archipiélago: Islas Canarias, con 62 muestras de trece empresas; Abona, con 51 de seis bodegas; Tacoronte-Acentejo, con 35 producciones vitivinícolas de once productores; La Palma, con 27 producciones de ocho bodegas; Gran Canaria, con 24 productos de cinco bodegas; Lanzarote, con 17 muestras de nueve empresas; El Hierro, con 12 vinos de cinco empresas; Valle de Güímar, con 10 muestras de dos bodegas; Valle de La Orotava, con 7 productos de tres empresas; y La Gomera, con 6 vinos de tres firmas.

Métodos de elaboración

Según el tipo de uva y el método de elaboración, los vinos se distribuyen en distintas categorías: vinos blancos tranquilos (95), vinos tintos tranquilos (85), semisecos (2), semidulces (29), dulces (11), malvasías dulces (3), rosados secos (12), vinos de tea (2) y espumosos (6), además de la nueva modalidad de vermuts (6). Además, las producciones de vinos blancos y tintos corresponden, según las bases de la competición, a las cosechas de 2025, 2024 y anteriores.

Una de las participantes en una cata realiza una degustación de un vino. / E.D.

El panel de cata será el encargado de determinar con sus valoraciones las Grandes Medallas de Oro, Medallas de Oro y Medallas de Plata de la competición en las respectivas categorías, así como las distinciones especiales al Mejor Vino de Canarias, Mejor Vino Ecológico de Canarias, Mejor Elaboración de Vermut de Canarias y Mejor Imagen y Presentación. A estos reconocimientos se suma el de Mejor Vino elegido por los Enólogos de Canarias, que se decidirá mediante una cata protagonizada por estos profesionales y que tendrá lugar el próximo 19 de mayo en Tenerife.

Honores para el vino ganador

El producto elegido como Mejor Vino de Canarias 2026 entre todas las producciones presentadas deberá corresponder a partidas calificadas y marcas comerciales disponibles en el mercado. El vino ganador protagonizará un reportaje que será publicado en la página web del ICCA y remitido a medios de comunicación generalistas y especializados en información agraria y gastronómica para su difusión. Además, todas las producciones distinguidas podrán utilizar durante un año el distintivo oficial otorgado y participarán en las acciones de promoción y difusión que el ICCA organiza a lo largo del año. Asimismo, el Instituto asumirá los gastos de inscripción y logística de aquellas bodegas admitidas en el Concurso Agrocanarias que participen en el certamen anual del Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM), así como los gastos logísticos vinculados al concurso nacional de vinos que determine el Consejo de la Viña y el Vino.