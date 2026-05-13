Un año después, el Hospital de La Palma sigue sin aparcamientos prometidos por el Ejecutivo canario
El Gobierno de Canarias anunció hace un año la construcción de nuevos aparcamientos en el hospital palmero, pero aún no hay avances visibles ni plazos concretos
Un año después del anuncio oficial del proyecto del Gobierno de Canarias para la construcción de nuevos aparcamientos en el Hospital Universitario de La Palma, la realidad es que continúan sin ejecutarse, generando un creciente malestar entre las personas usuarias de las instalaciones sanitarias y el personal del centro.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado socialista Jorge González, quien señala que el Ejecutivo canario anunció esta intervención como una solución clave para mejorar la movilidad y reducir los problemas de estacionamiento en la zona, pero hasta la fecha no ha pasado hasta la fecha de ser una promesa.
"A pesar de los compromisos adquiridos por las autoridades responsables, con la ciudadanía de La Palma, no se han producido avances visibles ni se han comunicado plazos concretos para su desarrollo", añadió.
Falta de aparcamientos
Los usuarios y trabajadores del Hospital Universitario siguen sufriendo la falta de aparcamientos, provocando pérdidas de tiempo, congestión y dificultades añadidas para el acceso al centro. "Después de más de un año del anuncio, seguimos exactamente igual o peor. Las promesas no resuelven los problemas reales", señala.
"Después de más de un año del anuncio, seguimos exactamente igual o peor. Las promesas no resuelven los problemas reales"
González indica que "desde el PSOE pedimos al Gobierno de Canarias acciones concretas que permitan convertir este proyecto en una realidad para mejorar la calidad de vida de las personas de La Palma, que en materia sanitaria ha podido comprobar como las infraestructuras sanitarias se han aparcado esta legislatura".
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
- Los funcionarios canarios serán los primeros de España en arremangarse el traje para limpiar sus playas