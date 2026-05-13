Un año después, el Hospital de La Palma sigue sin aparcamientos prometidos por el Ejecutivo canario

Un año después del anuncio oficial del proyecto del Gobierno de Canarias para la construcción de nuevos aparcamientos en el Hospital Universitario de La Palma, la realidad es que continúan sin ejecutarse, generando un creciente malestar entre las personas usuarias de las instalaciones sanitarias y el personal del centro.

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado socialista Jorge González, quien señala que el Ejecutivo canario anunció esta intervención como una solución clave para mejorar la movilidad y reducir los problemas de estacionamiento en la zona, pero hasta la fecha no ha pasado hasta la fecha de ser una promesa.

"A pesar de los compromisos adquiridos por las autoridades responsables, con la ciudadanía de La Palma, no se han producido avances visibles ni se han comunicado plazos concretos para su desarrollo", añadió.

Falta de aparcamientos

Los usuarios y trabajadores del Hospital Universitario siguen sufriendo la falta de aparcamientos, provocando pérdidas de tiempo, congestión y dificultades añadidas para el acceso al centro. "Después de más de un año del anuncio, seguimos exactamente igual o peor. Las promesas no resuelven los problemas reales", señala.

"Después de más de un año del anuncio, seguimos exactamente igual o peor. Las promesas no resuelven los problemas reales" Jorge González — Diputado regional deñ PSOE por La Palma

González indica que "desde el PSOE pedimos al Gobierno de Canarias acciones concretas que permitan convertir este proyecto en una realidad para mejorar la calidad de vida de las personas de La Palma, que en materia sanitaria ha podido comprobar como las infraestructuras sanitarias se han aparcado esta legislatura".