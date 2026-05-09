Así se proyecta en La Palma el nuevo frente litoral de Puerto Naos

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane quiere darle un buen meneo a Puerto Naos. Su alcalde, Javier Llamas, tiene claro que «o le pegamos un cambio ya, o nos quedamos anclados en un modelo económico que está lastrando al municipio». En este núcleo no residen de forma habitual más de mil personas [datos del censo de 2023] y se quedó muy tocado por la crisis sanitaria y la emergencia volcánica del Tajogaite. Muchos hablan de un «lugar fantasma» donde ocurren pocas cosas. Por eso proyectar el futuro en la nave o en el barco [un topónimo portugués conectado con un trasfondo histórico y lingüístico que se remonta a los tiempos de los exploradores y colonizadores europeos en el Atlántico] es una prioridad para el desarrollo de La Palma.

Cambios en la marina

Puerto Naos siempre estuvo unido al plátano. Su origen, al igual que otros núcleos costeros cercanos como El Remo, La Bombilla o La Playa de Los Guirres [tres enclaves afectados por las coladas del último proceso eruptivo registrado en territorio español] eran enclaves que ocuparon plataneros y pescadores. Muy cerca de la marina [el nombre con el que identificaban este lugar sus pobladores a mitad del siglo XX] los Estados Unidos levantó una infraestructura para la detección de submarinos en los años de la Guerra Fría. La MILS de Puerto Naos estuvo activa entre 1964 y 1974 y llegó a convertirse en un referente en labores de contraespionaje marítimo. En 1968, por citar uno de los ejemplos más rotundos, detectó el hundimiento del sumergible nuclear Scorpion (URSS) y colaboró en su búsqueda. Cincuenta y ocho años después, lo que hay que reflotar es un espacio que ocupa una superficie de 27,7 hectáreas para desarrollar el Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos. «Son muchos años de espera», remarca Llamas justo antes de dejar una de esas frases lapidarias. "Es nuestro momento".

Recreación infográfica de una de las edificaciones que se llevarán a cabo en la costa. / E.D.

Un largo camino por recorrer

Todo apunta a que el tránsito hacia el nuevo enclave turístico de Los Llanos de Aridane será largo y que tendrá que sortear «algunas piedras» en el camino. Lo que está incluido en el documento (IPST) que aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma hace una semana debe superar aún unas cuantas pruebas antes de hacerse realidad. Lo primero que hay que hacer es iniciar un expediente para la ordenación estructural del litoral del Valle de Aridane. El camino ya está bien avanzado con el trabajo realizado por el personal encargado de redactar el proyecto, dos arquitectos municipales y una empresa externa contratada por el ayuntamiento para desarrollar un plan vinculado con el medio ambiente. "Cuando llegué a la alcaldía encontré un proyecto con muchos vacíos y dudas. Se fue a la papelera", asegura Llamas. "Tuvimos que empezar desde cero y montarlo en un tiempo récord".

"Puerto Naos fue un núcleo fantasma durante mucho tiempo que ahora tenemos que despertar por el bien de la economía local, insular y el futuro de las nuevas generaciones" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

Desarrollo turístico

Puerto Naos, junto con Los Cancajos, es uno de los referentes turísticos de la Isla Bonita. En la década de los 80 del siglo XX se convirtió en un lugar de peregrinación para los palmeros que instalaron allí su segunda residencia. Una década más tardes abrió sus puertas el Hotel Sol, el único que existe en la zona, ahora propiedad de otra cadena hotelera. La playa tiene 400 metros de longitud y 10 de ancho, es de grava y arena oscura y linda con el Charco Verde y El Remo. En el año 2000 había empadronados 737 vecinos, una década después se subió a 941 y los últimos datos oficiales apuntan que los inscritos en 2023 eran 931. El estancamiento es más que evidente. La erupción del Tajogaite (2021) multiplicó la sensación de aislamiento al tener que llevar a cabo una evacuación total y sufrir en sus propias carnes los efectos de las coladas: el 22 de septiembre la carretera de Todoque fue sepultada y con ella uno de los accesos principales a Puerto Naos. "Fue un núcleo fantasma durante mucho tiempo que ahora tenemos que despertar por el bien de la economía local, insular y el futuro de las nuevas generaciones", aconseja Llamas sobre el documento que saldrá a exposición pública para que se puedan anotar las alegaciones a un plan que una mayoría considera "clave para el desarrollo de la Isla". También hay gente que piensa que "esto excede lo que requiere la zona".

Unos turistas caminan cerca de unas plataneras en una recreación por infografía. / E.D.

Exposición pública

Aún no se saben demasiados datos sobre los tiempos que se van a dar antes de que la documentación quede expuesta. Ni cuándo se hará, ni dónde se podrá consultar [si en una sede física o en una dirección virtual], ni quiénes tendrán una intervención directa en el proceso... Si la ronda a «puertas abiertas» se reduce a las personas que están empadronadas en Los Llanos de Aridane o se abre al resto de los habitantes de La Palma. "Alegaciones habrá, pero eso es bueno para dar forma a un proyecto que está vivo, que quiere contar con la opinión de los vecinos... No se trata de imponer nada a nadie", aclara el primer edil sobre una iniciativa que espera crear un máximo de 2.109 nuevas camas [el doble de los residentes habituales en Puerto Naos], que pueden parecer que sean muchas pero que son las que caben en un único complejo del sur de Tenerife o en una unidad turística de Gran Canaria. En el plan de ordenación de Puerto Naos hasta los límites del Charco Verde [ese es otro proceso que va a caminar en paralelo, junto con el de la zona de El Remo] contempla la construcción de hasta cuatro edificaciones y reserva el 55% de las 27,7 hectáreas disponibles para la creación de perímetros ajardinados integrados en las futuras áreas urbanizadas.

"Este movimiento es clave para poder definir el futuri modelo de la franja costera de Los Llanos de Aridane" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Inversión económica

Se van a necesitar muchos millones de euros. Una inyección económica que tendrá que llegar a través de varias vías: la autonómica, la insular y la municipal. Sobre la mesa también existe la posibilidad de rascar algo de Madrid en base a los proyectos de sostenibilidad [fomento de energías limpias, reciclaje de aguas y materiales y movilidad] que reparten ayudas puntuales. El dineral no es poco pero, sobre todo, lo que está en juego en estos momentos es la enorme cantidad de ingresos que se pueden generar a partir del impulso económico que se le quiere dar a Puerto Naos: "Lo que nos va a costar no lo sabemos con exactitud", avanza Javier Llamas antes de realizar un análisis para la esperanza, "pero sí sabemos que habrá más trabajo en la zona [directos en los complejos que se construyan e indirectos a partir de los movimientos de muchos proveedores] y empresarios interesados en hacer cosas en el litoral de Los Llanos de Aridane", lanza a modo de primicia sobre alguna que otra propuestas que ve con buenos ojos la apuesta municipal. La idea es dar "vidilla" a un lugar que el 3 de junio de 2024, en base a los resultados que analizaron los responsables Proyecto Alerta CO2, dio verde al acceso de los bañistas a la playa y a la mayoría de las viviendas.

La hora del cambio

Además de Javier Llamas, otras voces con mucho peso en la Isla se han manifestado en los últimos días a favor del "lavado de cara" que se viene en la zona de Puerto Naos. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, está en el bando de los que considera que esta intervención no se puede demorar más. "Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, que se ampara en la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo para situaciones de interés insular, y que es clave para definir el futuro modelo de ordenación de la franja costera de Los Llanos de Aridane". Y es que para el dirigente nacionalista es importante "defender el modelo turístico de La Palma, que es aquel que reparte mejor la riqueza, pero sabemos que para que este sea sostenible debe ir de la mano de otras infraestructuras hoteleras y que busca una integración paisajística, de manera que el turismo y sector primario convivan en la misma zona", subraya sobre una planimetría que va a crecer entre plataneras. "Son un signo de identidad y no van a desaparecer. Nadie está obligado a desprenderse de ellas", apostilla Javier Llamas.

Una infografía de los espacios interiores de uno de los complejos que se van a edificar en Los Llanos de Aridane. / E.D.

El 'oro verde' de Canarias

La Palma produce cada año más de 145 millones de kilos de plátanos, un dato muy significativo si tenemos en cuenta que en todo el Archipiélago se recogen 365.000 toneladas anuales. En los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte hay 1.200 hectáreas de terreno dedicadas a un cultivo que genera casi 65 millones de kilos al año. El oro verde de la Isla Bonita, pues, se localiza en el Valle de Aridane. Los datos quedaron tocados tras la erupción del Tajogaite, pero no todos están dispuestos a dar la batalla por perdida. Al revés, la idea de generar turismo entre plataneras es un modelo espejo al que se desarrolla con éxito en otras regiones de la Macaronesia como Azores y Madeira (Portugal). Cualquier actuación en Puerto Naos se va a revisar con lupa. A pesar de los años de retraso con los que se aborda esta transformación [todas las partes coinciden en que «el momento es ahora»] los impulsores del plan son conscientes de que "existe un pequeño margen de maniobra para adaptar el diseño a lo que busca la ciudadanía". El reto no es imponer, sino caminar juntos hacia un modelo "diferenciado y sostenible".

"Nuestro modelo económico tiene que cambiar, no podemos ofrecer una oferta turística tan descuidada" Óscar León — Presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de La Palma

Un modelo diferente

Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma, expresó antes de que se diera el primer paso hacia la futura transformación de Puerto Naos que "nuestro modelo económico tiene que cambiar, no podemos ofrecer una oferta turística tan descuidada", censuró sin tener claro que con "2.100 camas más no se arregla el atasco turístico... Las soluciones llegan con años de demora, pero ya se está moviendo algo. Un proyecto de estas dimensiones no se hace de la noche a la mañana; necesita crecer con reposo y orden", sostiene antes de que el alcalde de Los Llanos cierre esta ronda. El miembro Coalición Canaria está convencido de que la Isla necesita ganar músculo económico con nuevos puestos de trabajo, la captación de inversores y la generación de dinámicas que hagan crecer en positivo la hucha municipal e insular. También la de ámbito regional en base a los nuevos flujos turísticos que se generen en Puerto Naos. "Esa reactivación económica es una prioridad", admite el alcalde en un punto de la conversación en el que también destaca "la protección paisajística y la adaptación a los retos ambientales y climáticos... No se trata de construir cuatro edificios. Lo que hay detrás son nuevas vías, carriles bici, zonas peatonales y ajardinadas. Un nuevo litoral para Los Llanos de Aridane", concluye.