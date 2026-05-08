La Gomera refuerza la lucha contra las adicciones con un nuevo plan hasta 2029

El Cabildo de La Gomera ha aprobado inicialmente el II Plan Insular sobre Adicciones, un instrumento estratégico que marcará las políticas públicas en esta materia hasta 2029. Este documento tiene como objetivo dar respuesta a la situación actual de las adicciones en la Isla, reforzando las acciones de prevención, atención e inclusión social.

El plan se sustenta en un diagnóstico actualizado, realizado por el equipo encargado del diagnóstico y redacción del plan, el doctor y profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna Josué Gutiérrez, y la socióloga Elena Crespo, que ha permitido identificar los principales patrones de consumo, factores de riesgo y nuevas formas de adicción, tanto relacionadas con sustancias como comportamentales, incluyendo el uso problemático de nuevas tecnologías o el juego online .

"Una estrategia coordinada"

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que "la aprobación inicial de este plan supone avanzar hacia una estrategia insular coordinada, basada en el conocimiento de la realidad social de La Gomera y en la implicación de las administraciones y el tejido social".

"La aprobación inicial de este plan supone avanzar hacia una estrategia insular coordinada, basada en el conocimiento de la realidad social de La Gomera y en la implicación de las administraciones y el tejido social" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Por su parte, la consejera insular de Política Social, Rosa Elena García, señaló que "este documento permitirá desarrollar políticas más eficaces, con especial atención a la prevención y a la intervención temprana en los colectivos más vulnerables".

Pone el foco en los jóvenes

El II PIAG amplía el enfoque tradicional de las políticas en materia de adicciones, abordando tanto las vinculadas al consumo de sustancias como las adicciones comportamentales, y poniendo el foco en la población joven.

El documento se estructura en torno a varias áreas estratégicas que abarcan la prevención y sensibilización, la atención integral, la reducción de la oferta y el refuerzo de la coordinación y el apoyo, con actuaciones en ámbitos como el educativo, familiar, comunitario, laboral y sanitario .Asimismo, contempla mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán medir el grado de cumplimiento y adaptar las acciones a las necesidades del territorio.

El II Plan Insular de Adicciones ha sido elaborado mediante un proceso participativo en el que han intervenido administraciones públicas, entidades sociales, profesionales y colectivos ciudadanos. Tras esta aprobación inicial, el documento continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva y posterior puesta en marcha.