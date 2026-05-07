'La Gomera Viaja' inicia sus salidas del año con destinos a Pamplona, Valencia y Sevilla

El programa ‘La Gomera Viaja’, impulsado por el Cabildo, inicia con éxito sus primeros desplazamientos del año, trasladando a decenas de mayores de la isla hacia sus destinos socioculturales previstos en Pamplona y Valencia. Desde hoy jueves, los participantes ya se encuentran rumbo a recorrer enclaves emblemáticos de la ciudad navarra, mientras que otro grupo partirá el domingo hacia la localidad levantina; y el primer grupo de personas con discapacidad y movilidad reducida viajará a Sevilla.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó la buena acogida que ha tenido esta iniciativa desde su implantación, y que este año beneficiará a más de 800 personas. "Hemos comprobado la gran ilusión con la que han iniciado su viaje, demostrando que programas como este no solo son esenciales para promover el envejecimiento activo, sino también para facilitar espacios de convivencia, ocio y aprendizaje", añadió.

Asimismo, Curbelo reiteró el compromiso del Cabildo con este tipo de iniciativas, adelantando que se mantendrán durante todo el año, y que ya se está trabajando para planificar nuevas salidas para dar cobertura a las personas solicitantes que se encuentran en lista de espera.

"Hemos comprobado la gran ilusión con la que han iniciado su viaje, demostrando que programas como este no solo son esenciales para promover el envejecimiento activo, sino también para facilitar espacios de convivencia, ocio y aprendizaje" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Por su parte, la consejera insular de Políticas Sociales, Rosa Elena García, quien acudió a despedir al primer grupo de viajeros, explicó que disfrutarán de itinerarios culturales adaptados específicamente a sus intereses y necesidades, visitando lugares de relevancia histórica y cultural, siempre con el apoyo logístico necesario para garantizar la seguridad y comodidad de todos los viajeros.

Estos viajes son solo los primeros de varios que ya están programados para los próximos meses, incluyendo un año más una convocatoria específica destinada a personas con discapacidad y movilidad reducida, que podrán viajar acompañadas.

Lo que incluye el programa

El programa incluye los vuelos, transporte desde el origen hasta el aeropuerto, traslados internos en el destino y un circuito de actividades específicamente adaptado. Además, cada grupo cuenta con personal de acompañamiento especializado y cobertura total de seguro durante todo el viaje.

Asimismo, se ha programado que los viajes se celebren en fechas con temperaturas adecuadas, evitando los periodos de frío o calor extremo. Los itinerarios se desarrollan fuera de las temporadas de máxima confluencia turística, buscando un ambiente más tranquilo y relajado que favorezca el disfrute de los destinos propuestos.

Reunión informativa para los grupos con salidas el 14 y el 17 de mayo

El Cabildo informa que las personas participantes en los viajes con salidas previstas los días 14 y 17 de mayo deberán asistir a una reunión informativa que tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos de la Institución insular.