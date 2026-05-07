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El Cabildo de El Hierro pide a Europa suspender las reglas fiscales por la crisis económica

La moción aprobada por unanimidad busca que el Gobierno central impulse ante la Comisión Europea la suspensión del Pacto de Estabilidad

Panorámica del salón en el que se celebró el pleno insular.

Panorámica del salón en el que se celebró el pleno insular. / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Cabildo de El Hierro aprobó por unanimidad en sesión Ordinaria este jueves, siete de mayo, solicitar a Europa un acuerdo institucional para suspender temporalmente las reglas fiscales que limitan la capacidad de actuación de los cabildos insulares, ante el impacto económico derivado de la escalada del conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias sobre la economía canaria.

Esta moción de urgencia, a propuesta del grupo de Gobierno (PSOE, PP e Izquierda Unida - Reunir Canarias), fue respaldada por el resto de la corporación al entender que Canarias por su condición de región ultraperiférica y por la fragilidad estructural de su modelo económico, está sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, el transporte y los suministros básicos.

"Adaptarnos a las necesidades reales"

El Cabildo sostiene que mantener la actual regla de gasto en un escenario de crisis internacional "carece de sentido económico y político", al impedir que las administraciones insulares puedan utilizar plenamente sus recursos disponibles, incluidos los remanentes de tesorería, para responder con rapidez a las necesidades reales de la ciudadanía, destacó el presidente, Alpidio Armas.

Alpidio Armas, en el centro de la imagen, durante la sesión plenaria del Cabildo de El Hierro.

Alpidio Armas, en el centro de la imagen, durante la sesión plenaria del Cabildo de El Hierro. / E.D.

Armas recordó que "existen precedentes como ocurrió durante la pandemia de la Covid-19 o tras el impacto económico de la guerra en Ucrania, donde se han adoptado estas medidas excepcionales y temporales". 

Suspensión del pacto de estabilidad

El acuerdo plantea solicitar al Gobierno de España que continúe impulsando ante la Comisión Europea la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que, una vez autorizada dicha medida, apruebe de forma urgente un Real Decreto-ley que permita suspender la regla de gasto y flexibilizar las reglas fiscales aplicables a los cabildos durante 2026 y 2027.

"Existen como ocurrió durante la pandemia de la Covid-19 o tras el impacto económico de la guerra en Ucrania, donde se han adoptado estas medidas excepcionales y temporales"

Alpidio Armas

— Presidende del Cabildo de El Hierro

El acuerdo también respalda la posición adoptada recientemente por la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como las gestiones que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias están realizando ante las instituciones europeas para flexibilizar las reglas fiscales en el actual contexto internacional. Finalmente, la propuesta aprobada hoy por unanimidad será elevada al resto de administraciones públicas para recabar el máximo respaldo institucional.

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Además, en esta sesión ordinaria se aprobaron los estatutos del Patronato insular de Espacios Naturales Protegidos de El Hierro, así como las cuentas generales de 2024 del Cabildo insular y varios reconocimientos de crédito.

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