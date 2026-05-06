El Hierro estrena plataforma digital para impulsar la industria audiovisual y facilitar rodajes

El Cabildo de El Hierro presenta la nueva plataforma digital de El Hierro Film Commission, una herramienta orientada a facilitar la gestión de rodajes y mejorar la coordinación con el sector audiovisual. La página web (https://elhierrofilmcommission.com/) cuenta con una guía rápida para productores, localizaciones o un apartado para solicitar permisos de rodaje, entre otros.

La Film Commission se configurará como una oficina técnica de apoyo a productoras y profesionales del sector, que centralizará la gestión de permisos, coordinará servicios y fomentará la contratación de recursos locales, con el objetivo de generar impacto económico en la isla, como destacó la directora del organismo, Aïda Ballmann.

Posicionar a la Isla como plató cinematográfico

"Era necesario contar con una herramienta de estas características para canalizar las peticiones de la industria y posicionarnos dentro del sector, porque nos permite estructurar la oferta insular y posicionar El Hierro donde tiene que estar: como un destino competitivo en la industria del cine", enfatizó el consejero del Área de Cultura, Rubén Armiche, presente en el acto.

Esta página web centralizará la información necesaria para el desarrollo de producciones audiovisuales en la Isla mediante la solicitud de permisos de rodaje, consultar un directorio de profesionales y empresas locales, acceder a información sobre alojamientos y servicios, así como a un catálogo de localizaciones. Asimismo, incluye recursos logísticos, datos sobre transporte e información relativa a los incentivos fiscales vigentes en Canarias para el sector audiovisual.

El portal incorpora también un sistema de inscripción dirigido a residentes y empresas interesadas en ofrecer servicios vinculados a la actividad audiovisual, como producción, hostelería, transporte, localizaciones o figuración.

La web se encuentra disponible en español e inglés, con el objetivo de facilitar el acceso a productoras nacionales e internacionales.