El Cabildo de La Gomera impulsa la participación ciudadana con un encuentro en San Sebastián

El Cabildo de La Gomera celebra, este sábado, una reunión de participación ciudadana en el municipio de San Sebastián de La Gomera, a partir de las 12:00 horas, en Las Cuevas de Chucho.

Esta jornada tiene como objetivo informar sobre las distintas actuaciones que actualmente se están ejecutando y las previstas para el municipio durante este año. Se trata así de un espacio abierto a la ciudadanía en el que se explicarán detalladamente las medidas a desarrollar, además de resolver dudas y recoger las inquietudes y necesidades de vecinos.

Análisis del Plan de Inversiones

Durante la reunión se abordará el plan de inversiones diseñado para reforzar los pilares económicos y sociales de la localidad. Entre los ejes prioritarios, se analizarán los programas de empleo y formación, así como el conjunto de ayudas destinadas al comercio local y al tejido empresarial, fundamentales para dinamizar la actividad económica.

Asimismo, en el ámbito del bienestar ciudadano, se expondrán las líneas de ayudas sanitarias y sociales dirigidas a las familias, junto con las becas y ayudas al estudio. También se detallarán las subvenciones destinadas a colectivos y asociaciones, además de los incentivos a las energías renovables y las medidas de apoyo a la movilidad sostenible.

Encuentros semanales con los empresarios

Este encuentro se suma a la decisión del Cabildo de activar esta semana una ronda de reuniones con el sector empresarial de la Isla con el objetivo de abordar de manera conjunta el desarrollo de la nueva edición del Bono Consumo Yo compro en La Gomera.

El presidente, Casimiro Curbelo, apuntó que la Institución insular pone en marcha estos encuentros informativos con el fin de trasladar las novedades de la próxima campaña, así como los detalles de su puesta en marcha, fomentando la participación activa del tejido empresarial en este programa de impulso al comercio local que ya ha permitido inyectar más de 8 millones de euros al tejido comercial y de la restauración de la Isla.

La consejera insular María Isabel Méndez se dirige a los asistentes de una reunión en presencia de Casimiro Curbelo. / E.D.

Por su parte, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que entre las principales novedades de esta edición, destaca el estudio de una posible implantación de un Sistema de Fidelización Digital, una herramienta dirigida a las empresas locales que permitirá desarrollar promociones personalizadas, mejorar la relación con sus clientes y acceder a información relevante sobre hábitos de consumo.

"Esta iniciativa supondría un avance significativo en la digitalización y competitividad del sector comercial de la isla, cuyo uso se implantará durante todo el año, fidelizando a sus clientes y compatibilizándolo con las dos campañas habituales del Bono Consumo", informó.

Por ello, Méndez insistió en que la asistencia a estas reuniones es fundamental "para que las empresas puedan conocer de primera mano los beneficios del programa, resolver dudas sobre el proceso de adhesión y valorar las oportunidades que ofrece esta campaña para atraer nuevos clientes, incrementar las ventas y fortalecer la economía local".