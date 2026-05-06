Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

El Cabildo de La Gomera impulsa la participación ciudadana con un encuentro en San Sebastián

Se detallarán las líneas de ayudas sanitarias, sociales y educativas, así como las subvenciones a colectivos y medidas de apoyo a energías renovables y movilidad sostenible

Casimiro Curbelo saluda a uno de los asistentes durante una reunión anterior.

Casimiro Curbelo saluda a uno de los asistentes durante una reunión anterior. / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera celebra, este sábado, una reunión de participación ciudadana en el municipio de San Sebastián de La Gomera, a partir de las 12:00 horas, en Las Cuevas de Chucho.

Esta jornada tiene como objetivo informar sobre las distintas actuaciones que actualmente se están ejecutando y las previstas para el municipio durante este año. Se trata así de un espacio abierto a la ciudadanía en el que se explicarán detalladamente las medidas a desarrollar, además de resolver dudas y recoger las inquietudes y necesidades de vecinos.

Análisis del Plan de Inversiones

Durante la reunión se abordará el plan de inversiones diseñado para reforzar los pilares económicos y sociales de la localidad. Entre los ejes prioritarios, se analizarán los programas de empleo y formación, así como el conjunto de ayudas destinadas al comercio local y al tejido empresarial, fundamentales para dinamizar la actividad económica.

Asimismo, en el ámbito del bienestar ciudadano, se expondrán las líneas de ayudas sanitarias y sociales dirigidas a las familias, junto con las becas y ayudas al estudio. También se detallarán las subvenciones destinadas a colectivos y asociaciones, además de los incentivos a las energías renovables y las medidas de apoyo a la movilidad sostenible.

Encuentros semanales con los empresarios

Este encuentro se suma a la decisión del Cabildo de activar esta semana una ronda de reuniones con el sector empresarial de la Isla con el objetivo de abordar de manera conjunta el desarrollo de la nueva edición del Bono Consumo Yo compro en La Gomera.

El presidente, Casimiro Curbelo, apuntó que la Institución insular pone en marcha estos encuentros informativos con el fin de trasladar las novedades de la próxima campaña, así como los detalles de su puesta en marcha, fomentando la participación activa del tejido empresarial en este programa de impulso al comercio local que ya ha permitido inyectar más de 8 millones de euros al tejido comercial y de la restauración de la Isla.

La consejera insular María Isabel Méndez se dirige a los asistentes de una reunión en presencia de Casimiro Curbelo.

La consejera insular María Isabel Méndez se dirige a los asistentes de una reunión en presencia de Casimiro Curbelo. / E.D.

Por su parte, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que entre las principales novedades de esta edición, destaca el estudio de una posible implantación de un Sistema de Fidelización Digital, una herramienta dirigida a las empresas locales que permitirá desarrollar promociones personalizadas, mejorar la relación con sus clientes y acceder a información relevante sobre hábitos de consumo. 

"Esta iniciativa supondría un avance significativo en la digitalización y competitividad del sector comercial de la isla, cuyo uso se implantará durante todo el año, fidelizando a sus clientes y compatibilizándolo con las dos campañas habituales del Bono Consumo", informó.

Noticias relacionadas y más

Por ello, Méndez insistió en que la asistencia a estas reuniones es fundamental "para que las empresas puedan conocer de primera mano los beneficios del programa, resolver dudas sobre el proceso de adhesión y valorar las oportunidades que ofrece esta campaña para atraer nuevos clientes, incrementar las ventas y fortalecer la economía local".

Fechas de los encuentros

La primera sesión tendrá se celebra el miércoles, 6 de mayo, a partir de las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey.

El jueves 7 de mayo, a las 17:00 horas, se celebrará la reunión con el sector empresarial de Agulo en el Auditorio Benedicto Negrín, y en Hermigua, a las 19:00 horas, en el Edificio de Usos Múltiples de El Curato.

Ya el viernes 8 de mayo el itinerario de reuniones se trasladará a Alajeró, con un encuentro en el Edificio de Usos Múltiples de la Junta, a partir de las 19:00 horas. 

El lunes 11 de mayo, a las 19:00 horas, será el turno de Vallehermoso, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 19:00 horas.

Finalmente, y para cerrar el itinerario de encuentros, el jueves 14 de mayo se llevará a cabo la sesión en San Sebastián de La Gomera, en el Salón de Plenos del Cabildo, a partir de las 20:00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
  2. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  3. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  4. Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
  5. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  6. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  7. La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
  8. Los funcionarios canarios serán los primeros de España en arremangarse el traje para limpiar sus playas

El Cabildo de La Gomera impulsa la participación ciudadana con un encuentro en San Sebastián

El Cabildo de La Gomera impulsa la participación ciudadana con un encuentro en San Sebastián

El alcalde de Los Llanos de Aridane detalla el plan para reactivar Puerto Naos y Charco Verde

El alcalde de Los Llanos de Aridane detalla el plan para reactivar Puerto Naos y Charco Verde

Irina Shayk enseña La Bajita palmera en su último anuncio

Irina Shayk enseña La Bajita palmera en su último anuncio

La Inteligencia Artificial pierde la batalla con la Tienda de Amadeo de La Palma

La Inteligencia Artificial pierde la batalla con la Tienda de Amadeo de La Palma

El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos

El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos

La Gomera destina 7,9 millones de euros a reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese

La Gomera destina 7,9 millones de euros a reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese

El Hierro estrena el falso túnel de Pie de Bascos para mejorar la seguridad vial

El Hierro estrena el falso túnel de Pie de Bascos para mejorar la seguridad vial

Santa Cruz de La Palma recupera su tradición coral con el debut del Coro Municipal

Santa Cruz de La Palma recupera su tradición coral con el debut del Coro Municipal
Tracking Pixel Contents