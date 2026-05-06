El Cabildo de La Gomera impulsa la participación ciudadana con un encuentro en San Sebastián
Se detallarán las líneas de ayudas sanitarias, sociales y educativas, así como las subvenciones a colectivos y medidas de apoyo a energías renovables y movilidad sostenible
El Cabildo de La Gomera celebra, este sábado, una reunión de participación ciudadana en el municipio de San Sebastián de La Gomera, a partir de las 12:00 horas, en Las Cuevas de Chucho.
Esta jornada tiene como objetivo informar sobre las distintas actuaciones que actualmente se están ejecutando y las previstas para el municipio durante este año. Se trata así de un espacio abierto a la ciudadanía en el que se explicarán detalladamente las medidas a desarrollar, además de resolver dudas y recoger las inquietudes y necesidades de vecinos.
Análisis del Plan de Inversiones
Durante la reunión se abordará el plan de inversiones diseñado para reforzar los pilares económicos y sociales de la localidad. Entre los ejes prioritarios, se analizarán los programas de empleo y formación, así como el conjunto de ayudas destinadas al comercio local y al tejido empresarial, fundamentales para dinamizar la actividad económica.
Asimismo, en el ámbito del bienestar ciudadano, se expondrán las líneas de ayudas sanitarias y sociales dirigidas a las familias, junto con las becas y ayudas al estudio. También se detallarán las subvenciones destinadas a colectivos y asociaciones, además de los incentivos a las energías renovables y las medidas de apoyo a la movilidad sostenible.
Encuentros semanales con los empresarios
Este encuentro se suma a la decisión del Cabildo de activar esta semana una ronda de reuniones con el sector empresarial de la Isla con el objetivo de abordar de manera conjunta el desarrollo de la nueva edición del Bono Consumo Yo compro en La Gomera.
El presidente, Casimiro Curbelo, apuntó que la Institución insular pone en marcha estos encuentros informativos con el fin de trasladar las novedades de la próxima campaña, así como los detalles de su puesta en marcha, fomentando la participación activa del tejido empresarial en este programa de impulso al comercio local que ya ha permitido inyectar más de 8 millones de euros al tejido comercial y de la restauración de la Isla.
Por su parte, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que entre las principales novedades de esta edición, destaca el estudio de una posible implantación de un Sistema de Fidelización Digital, una herramienta dirigida a las empresas locales que permitirá desarrollar promociones personalizadas, mejorar la relación con sus clientes y acceder a información relevante sobre hábitos de consumo.
"Esta iniciativa supondría un avance significativo en la digitalización y competitividad del sector comercial de la isla, cuyo uso se implantará durante todo el año, fidelizando a sus clientes y compatibilizándolo con las dos campañas habituales del Bono Consumo", informó.
Por ello, Méndez insistió en que la asistencia a estas reuniones es fundamental "para que las empresas puedan conocer de primera mano los beneficios del programa, resolver dudas sobre el proceso de adhesión y valorar las oportunidades que ofrece esta campaña para atraer nuevos clientes, incrementar las ventas y fortalecer la economía local".
Fechas de los encuentros
La primera sesión tendrá se celebra el miércoles, 6 de mayo, a partir de las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey.
El jueves 7 de mayo, a las 17:00 horas, se celebrará la reunión con el sector empresarial de Agulo en el Auditorio Benedicto Negrín, y en Hermigua, a las 19:00 horas, en el Edificio de Usos Múltiples de El Curato.
Ya el viernes 8 de mayo el itinerario de reuniones se trasladará a Alajeró, con un encuentro en el Edificio de Usos Múltiples de la Junta, a partir de las 19:00 horas.
El lunes 11 de mayo, a las 19:00 horas, será el turno de Vallehermoso, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 19:00 horas.
Finalmente, y para cerrar el itinerario de encuentros, el jueves 14 de mayo se llevará a cabo la sesión en San Sebastián de La Gomera, en el Salón de Plenos del Cabildo, a partir de las 20:00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
- Los funcionarios canarios serán los primeros de España en arremangarse el traje para limpiar sus playas