El alcalde de Los Llanos de Aridane detalla el plan para reactivar Puerto Naos y Charco Verde

Ha roto su silencio para fijar el rol del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en la tramitación del expediente del Instrumento Planificación Singular Turística (IPST) que acaba de anunciar el Cabildo de La Palma para la ordenación estructural de los núcleos costeros de Puerto Naos y Charco Verde. "Hablo por primera vez de este asunto porque creo que es necesario saber cómo se ha gestado todo», comenta el alcalde del municipio que se sitúa en el epicentro de esta transformación, Javier Llamas. "No vamos a imponer nada a nadie, lo importante es el futuro de Puerto Naos", deja claro antes de explicar algunas claves del proyecto que se sacará a exposición pública para que la ciudadanía exprese sus alegaciones.

¿Qué es el IPST?

El Instrumento de Planificación Singular Turística cuya tramitación aprobó la pasada semana la Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma. Ha sido redactado por dos técnicos y un experto en medio ambiente por encargo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para la ordenación del litoral de Puerto Naos y los accesos al Charco Verde.

¿Cuándo se hizo?

El año pasado por encargo del alcalde Javier Llamas. "Cuando llegué a este ayuntamiento encontré en unos cajones uno que estaba lleno de errores y se fue directo a la basura. Se pusieron los medios para que un equipo comenzara desde cero y en menos de un año ha salido el proyecto que se remitió al Cabildo", revela el nacionalista.

"No vamos a imponer nada a nadie, lo importante es el futuro de Puerto Naos... No nos queremos quedar los últimos de la fila" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

¿Cuál es su función?

Ordenar la planificación territorial en la zona de Puerto Naos y Charco Verde. "El documento se ajusta a la legalidad y no aporta una única solución", precisa el primer edil sobre un plan que, según sus impulsores, da al territorio un trato basado en el rigor y la responsabilidad. El expediente saldrá a exposición pública para que los vecinos aporten sus alegaciones.

¿Para qué se hace?

Llamas dice que toca reactivar la economía local tras la pandemia y la crisis eruptiva. "Puerto Naos era un barrio fantasma hasta 2024 y tiene que despertar". Desde el consistorio quieren darle un buen meneo teniendo claro que hay que «preservar el paisaje" y "adaptarnos a los nuevos retos del cambio climático".

"Cuando llegué a este ayuntamiento encontré en unos cajones uno que estaba lleno de errores y se fue directo a la basura. Se pusieron los medios para que un equipo comenzara desde cero y en menos de un año ha salido el proyecto que se remitió al Cabildo" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

¿Cómo se ha pensado?

El reto no es transformar Puerto Naos, sino pensar un nuevo Puerto Naos. A partir de ese planteamiento, Javier Llamas pone sobre la mesa un giro de 180 grados que afectará "a los viarios, al desarrollo de energías limpias, a la reutilización del agua, a una adaptación urbana al medio... No queremos cometer disparates urbanísticos, pero tampoco quedarnos los últimos de la fila", expone el alcalde de Los Llanos de Aridane.

Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, atiende a los medios de comunicación. / E.D.

¿Cuáles son las claves de su desarrollo?

El propósito del IPST es generar entre 1.500 y 2.000 camas turísticas en el litoral de Puerto Naos. "Cualquier hotel de envergadura de una zona turística de Tenerife o Gran Canaria suma esas camas de un porrazo, pero nosotros queremos hacer un mix entre camas turísticas y extrahoteleras", avanza el mandatario sin perder de vista que "es normal que los vecinos vean unos bocetos con cuatro hoteles en la playa y empiecen a hacerse preguntas, pero lo que vamos hacer aquí es otra cosa. Insisto, vamos a crecer con orden, rigor y sin cometer disparates ambientales".

¿Habrá alegaciones?

El alcalde de Los Llanos de Aridane está convencido de que llegarán durante el periodo de exposición. "Eso es algo inevitable, pero la ciudadanía tiene que saber que no podemos aceptar en no por en no a cambio de frenar el progreso de una zona que tiene que ser el nuevo motor económico del municipio, o el sí por el sí poniendo en riesgo el equilibrio entre urbanizar el territorio y destrozar el medio ambiente. Aquí no todo es de color blanco o de color negro; habrá que buscar unas tonalidades grises que nos permitan salir del estancamiento para abrir nuevas carreteras, estaciones de bombeo y, a su vez, porque es completamente factible con el progreso, buscar un territorio más sostenible".

¿Qué pasará con las plataneras?

Seguirán siendo una de las señas de identidad del Valle de Aridane. "Nadie está obligado a vender sus planateras; las necesitamos para generar un entorno en el que el cemento no nos quite vistas al mar", puntualiza Javier Llamas sobre un proyecto al que todavía hay que darle "unas cuantas pensadas». Y es que el futuro inmediato del nuevo Puerto Naos aún no está escrito. "Se ha dado un pasito decisivo, pero faltan rematar cosas", concluye el alcalde.