Irina Shayk enseña La Bajita palmera en su último anuncio

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal y La Palma Film Commission, destaca el impacto promocional y económico del rodaje en la isla de la campaña publicitaria de El Corte Inglés protagonizada por la supermodelo y actriz internacional Irina Shayk.

La producción ha situado a La Palma en el centro de una acción publicitaria de gran visibilidad, vinculando la imagen de la Isla a una marca de referencia nacional y a una figura de proyección internacional. En este caso, el valor promocional resulta especialmente relevante, ya que la campaña no solo muestra el territorio como escenario, sino que incorpora una mención directa a La Palma, La Isla Bonita, convirtiéndose en una herramienta singular de posicionamiento exterior.

Un imán para atraer a los publicistas

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, subraya que "este tipo de rodajes demuestra que La Palma tiene experiencia, capacidad y talento para acoger producciones de primer nivel. La isla cuenta con localizaciones únicas, pero también con profesionales y empresas capaces de responder a las necesidades de proyectos internacionales, algo fundamental para seguir diversificando nuestra economía y generar nuevas oportunidades".

Rodríguez añade que "cada producción que elige La Palma contribuye a proyectar una imagen moderna, competitiva y abierta al mundo. No hablamos solo de promoción turística, sino de una industria audiovisual que genera empleo, activa servicios locales y sitúa a la isla en circuitos profesionales de alto valor".

"Este tipo de rodajes demuestra que La Palma tiene experiencia, capacidad y talento para acoger producciones de primer nivel. La isla cuenta con localizaciones únicas, pero también con profesionales y empresas capaces de responder a las necesidades de proyectos internacionales, algo fundamental para seguir diversificando nuestra economía y generar nuevas oportunidades" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

"Generan una gran actividad"

La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señala que "los rodajes publicitarios son una línea estratégica porque tienen capacidad para generar actividad continua durante todo el año. Son proyectos intensos, muy especializados y con un efecto tractor directo sobre empresas y profesionales locales".

Perestelo destaca también que "la colaboración entre productoras canarias, empresas palmeras y La Palma Film Commission permite construir un modelo de trabajo cada vez más sólido. Cada rodaje bien resuelto mejora la confianza de las productoras, favorece que repitan en la isla y abre nuevas vías de contratación para nuestro tejido profesional".

"Un destino singular, creativo y sostenible"

La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, pone el acento en la dimensión promocional de la campaña y afirma que "la presencia de La Palma en contenidos publicitarios de gran difusión permite mostrar la Isla desde una mirada aspiracional, contemporánea y emocional. En este caso, además, la mención directa al territorio multiplica el valor de la acción, porque conecta la imagen de nuestros paisajes con el nombre de La Palma". Rebollo añade que "este tipo de proyectos contribuye a posicionar la Isla como un destino singular, creativo y sostenible, capaz de atraer tanto visitantes como proyectos profesionales vinculados a la cultura, la moda, la publicidad y el audiovisual".

El rodaje ha recorrido algunas de las localizaciones más reconocibles y cinematográficas de la isla, entre ellas la costa con identidad propia de La Bajita, en Villa de Mazo; el Porís de Candelaria, en Tijarafe; y el Bosque de Los Tilos, en San Andrés y Sauces. Estos enclaves reflejan la diversidad visual de La Palma y su capacidad para ofrecer, en distancias muy reducidas, paisajes costeros, arquitectura popular, entornos naturales de alto valor y atmósferas de gran potencia estética.

La campaña confirma, además, el peso creciente de las productoras canarias especializadas en service audiovisual y publicitario, como ShootCanarias, capaces de atraer y atender proyectos de alta exigencia técnica, artística y logística. Su trabajo, junto a empresas y profesionales de la isla, permite que producciones de dimensión internacional encuentren en La Palma no solo un paisaje singular, sino también un ecosistema preparado para resolver localizaciones, permisos, producción, casting, transporte, atención a talento, catering, vestuario, maquillaje, arte y otros servicios esenciales.

En este proyecto ha sido especialmente significativa la implicación del tejido profesional local de La Palma, encabezado por Enróllate Films, que asumió los departamentos de localizaciones, producción y casting de figuración con su equipo formado por Yoel García, David Bienes, Belén Hernández y Sergio González. A ellos se sumaron Eduardo Muza como chófer personal de Irina Shayk y Alberto Pérez como ayudante de Arte. Completaron el equipo local Jonathan Díaz, de Diazar Atelier, en el área de vestuario; Patio del Vino, con Antonio Pérez al frente, en el servicio de catering; y Zaida Álvarez y Silvia Saavedra en el departamento de maquillaje. La figuración estuvo íntegramente cubierta por vecinos y vecinas de la Isla, reforzando la participación directa de la ciudadanía en una producción de alcance internacional.

Reactivación económica en las zonas de rodaje

El desarrollo de esta producción ha generado actividad más allá del propio equipo técnico, con impacto en transportes, alojamientos, restauración, servicios auxiliares y atención logística. Asimismo, la colaboración vecinal en enclaves como El Porís de Candelaria y La Bajita ha facilitado el trabajo de producción y ha contribuido a que la experiencia de rodar en La Palma mantenga una acogida cercana, diferencial y reconocible.

Desde La Palma Film Commission se ha prestado asistencia técnica durante el proceso, facilitando la coordinación institucional, el acompañamiento en la gestión de permisos y el contacto con recursos profesionales y servicios locales. Este trabajo resulta clave para que las productoras encuentren en la isla un entorno ágil, profesional y preparado para responder a las exigencias de rodajes nacionales e internacionales.

Con esta nueva campaña, La Palma refuerza su posicionamiento como plató natural de referencia y confirma la madurez de un sector audiovisual local cada vez más implicado, especializado y conectado con las dinámicas profesionales de la industria canaria e internacional.

Desde el Cabildo de La Palma se agradece la implicación de los ayuntamientos de Tijarafe, Villa de Mazo y San Andrés y Sauces por haber facilitado el desarrollo de esta iniciativa en estos enclaves de la isla.

La producción puede verse en la página web de El Corte Inglés: https://www.elcorteingles.es/summertime-cccross2/ así como en sus redes sociales:

https://youtu.be/vtFHcnP0d60?si=DZLKssv7ANYRerv5

https://www.instagram.com/p/DX8qrA4tU7c/