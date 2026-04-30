Santa Cruz de La Palma recupera su tradición coral con el debut del Coro Municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma anuncia el debut del Coro Municipal en la eucaristía en honor a la Santa Cruz, que se celebrará el próximo domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en la parroquia matriz de El Salvador, coincidiendo con la festividad de la Invención de la Santa Cruz y el Día de las Madres.

Esta actuación supone un hito para esta formación, que comenzó sus ensayos en noviembre de 2025 y que está promovida por la Concejalía de Cultura. El conjunto está dirigido por Fernando Felipe Martel, músico con una amplia trayectoria en la enseñanza y dirección coral de La Palma.

Consolidar el coro

El coro, actualmente en proceso de consolidación, está integrado por una treintena de componentes distribuidos en distintas voces —sopranos, contraltos, tenores y bajos—, en su mayoría personas con poca experiencia coral, lo que refuerza el carácter participativo y formativo del proyecto.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, destacó que "constituye una gran satisfacción recuperar esa tradición y el prestigio que durante décadas tuvo nuestra ciudad en el ámbito coral". Asimismo, agradeció “el compromiso y el esfuerzo de todas las personas que forman parte de este proyecto, que contribuye a enriquecer la vida cultural del municipio”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Perdomo, subrayó que "la puesta en marcha del Coro Municipal responde a la apuesta del Ayuntamiento por fomentar la participación cultural y recuperar espacios de expresión artística colectiva". En este sentido, añadió que “este debut supone un paso importante en la consolidación de una iniciativa que aspira a crecer y convertirse en un referente cultural en la Isla”.

"Constituye una gran satisfacción recuperar esa tradición y el prestigio que durante décadas tuvo nuestra ciudad en el ámbito coral” Asier Antona — Alcalde de Santa Cruz de La Palma

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento recupera una parte esencial de su tradición musical, vinculada históricamente a formaciones como la Masa Coral de La Palma o la Escuela Municipal de Canto, reforzando su compromiso con la promoción cultural y la participación ciudadana.

Cabe recordar que el Coro Municipal ya realizó una primera intervención pública el pasado 7 de abril, durante el acto de entrega de la distinción Mujer Destacada del Municipio, si bien su participación en la eucaristía del 3 de mayo representa su primer gran reto artístico ante el público.