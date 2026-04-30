Santa Cruz de La Palma recupera su tradición coral con el debut del Coro Municipal
El conjunto coral, dirigido por Fernando Felipe Martel, retoma una tradición musical en la ciudad y aspira a convertirse en un referente cultural en la isla.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma anuncia el debut del Coro Municipal en la eucaristía en honor a la Santa Cruz, que se celebrará el próximo domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en la parroquia matriz de El Salvador, coincidiendo con la festividad de la Invención de la Santa Cruz y el Día de las Madres.
Esta actuación supone un hito para esta formación, que comenzó sus ensayos en noviembre de 2025 y que está promovida por la Concejalía de Cultura. El conjunto está dirigido por Fernando Felipe Martel, músico con una amplia trayectoria en la enseñanza y dirección coral de La Palma.
Consolidar el coro
El coro, actualmente en proceso de consolidación, está integrado por una treintena de componentes distribuidos en distintas voces —sopranos, contraltos, tenores y bajos—, en su mayoría personas con poca experiencia coral, lo que refuerza el carácter participativo y formativo del proyecto.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, destacó que "constituye una gran satisfacción recuperar esa tradición y el prestigio que durante décadas tuvo nuestra ciudad en el ámbito coral". Asimismo, agradeció “el compromiso y el esfuerzo de todas las personas que forman parte de este proyecto, que contribuye a enriquecer la vida cultural del municipio”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Perdomo, subrayó que "la puesta en marcha del Coro Municipal responde a la apuesta del Ayuntamiento por fomentar la participación cultural y recuperar espacios de expresión artística colectiva". En este sentido, añadió que “este debut supone un paso importante en la consolidación de una iniciativa que aspira a crecer y convertirse en un referente cultural en la Isla”.
"Constituye una gran satisfacción recuperar esa tradición y el prestigio que durante décadas tuvo nuestra ciudad en el ámbito coral”
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento recupera una parte esencial de su tradición musical, vinculada históricamente a formaciones como la Masa Coral de La Palma o la Escuela Municipal de Canto, reforzando su compromiso con la promoción cultural y la participación ciudadana.
Cabe recordar que el Coro Municipal ya realizó una primera intervención pública el pasado 7 de abril, durante el acto de entrega de la distinción Mujer Destacada del Municipio, si bien su participación en la eucaristía del 3 de mayo representa su primer gran reto artístico ante el público.
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