El Hierro estrena el falso túnel de Pie de Bascos para mejorar la seguridad vial

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado la isla de El Hierro para comprobar la finalización de las obras de construcción del falso túnel de Pie de Bascos, en la carretera HI-500, en el término municipal de Frontera, "una actuación estratégica destinada a mejorar la seguridad vial en uno de los tramos más expuestos a desprendimientos de la Isla".

La actuación, enmarcada en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, ha supuesto una inversión total de 5.462.592,11 euros y se ha desarrollado sobre una superficie de 17.419,22 metros cuadrados.

El ámbito de intervención abarca 450 metros de longitud, de los cuales, aproximadamente, 250 metros corresponden al falso túnel ejecutado, que dispone de dos carriles de 3 metros de ancho y una acera transitable de 1,05 metros en el lado mar.

Desde el punto de vista constructivo, el falso túnel de Pie de Bascos se ha resuelto mediante la disposición de 58 pilares, 46 vigas tipo T, 12 vigas tipo L y más de 2.000 metros cuadrados de placas alveolares, entre otros elementos estructurales.

Asimismo, se ha ejecutado un muro de suelo reforzado con una superficie de 1.392 metros cuadrados, que contribuye a la estabilidad y seguridad del conjunto.

"La culminación de esta obra supone un avance decisivo en la protección de los usuarios frente a los desprendimientos de rocas en este punto, garantizando una circulación más segura sin comprometer la conectividad de la Isla" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

Durante la jornada, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; el director técnico de Puertos Canarios, Francisco Acevedo; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el vicepresidente segundo y consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo; el alcalde de Frontera, Pablo Rodríguez; el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Obras y Servicios, Planeamiento, Urbanismo, Vivienda, Desarrollo Local y Agricultura de Frontera, Marco Antonio Casañas; la primera teniente de alcalde de El Pinar, Magaly González; el senador por El Hierro, Javier Armas; y el diputado del Parlamento de Canarias, Raúl Armas.

Mejoras en la seguridad

El consejero ha destacado que "la culminación de esta obra supone un avance decisivo en la protección de los usuarios frente a los desprendimientos de rocas en este punto, garantizando una circulación más segura sin comprometer la conectividad de la Isla".

En este sentido, ha recordado que este proyecto fue desbloqueado por la Dirección General de Infraestructura Viaria mediante una planificación por tramos que ha permitido compatibilizar la ejecución de los trabajos con el mantenimiento del tráfico.

Además, el consejero ha recordado que ya en 2017, durante una etapa anterior al frente del departamento, se impulsó junto al Cabildo una obra de emergencia que ha permitido, hasta ahora, mitigar los riesgos en este tramo y garantizar la seguridad de los usuarios.

Por su parte, Narvay Quintero ha destacado que "la finalización del falso túnel de Pie de Bascos representa un avance muy importante para El Hierro, al dar respuesta a una demanda histórica y mejorar la seguridad en un tramo especialmente condicionado por el riesgo de desprendimientos".

Mejora de la conectividad

El titular de Agricultura ha añadido que "esta infraestructura refuerza la conectividad de la Isla, facilita una movilidad más segura para vecinos y visitantes y refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la ejecución de obras adaptadas a la realidad de cada territorio".

El vicepresidente segundo y consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hiero, Amado Carballo, ha añadido que "La Isla está hoy de enhorabuena, las instituciones y la ciudadanía celebran la culminación y puesta en servicio de una infraestructura largamente esperada, fruto del esfuerzo colectivo y del impulso decidido del Gobierno de Canarias".

"Esta infraestructura refuerza la conectividad de la Isla, facilita una movilidad más segura para vecinos y visitantes y refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la ejecución de obras adaptadas a la realidad de cada territorio" Narvay Quintero — Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias

En su opinión, "este proyecto demuestra que la coordinación y la lealtad institucional son la vía eficaz para mejorar la calidad de vida en la Isla, se trata de una inversión realizada con recursos públicos que la población sabrá valorar y aprovechar, no solo por la mejora de la conexión con la Dehesa, sino también por el acceso más seguro y ordenado a un entorno natural de enorme valor".

Por su parte, el alcalde de Frontera, Pablo Rodríguez, ha indicado que "es una excelente noticia no solo para el municipio, sino para toda la isla, la finalización del falso túnel da respuesta a una demanda histórica, fruto de años de reivindicación, que hoy se convierte en una realidad gracias al impulso del Gobierno de Canarias".

Concretamente, ha señalado, "se trata de una infraestructura clave que mejora de forma notable la seguridad y la fluidez del tránsito en una de las zonas más complejas de la isla, al tiempo que refuerza las comunicaciones interiores y contribuye a una movilidad más eficiente, adaptada a las singularidades del territorio herreño".

Avance de los pantanales

En el marco de la visita institucional, el consejero ha supervisado la evolución de las obras de ordenación de los pantalanes del puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, que cuentan con un presupuesto de 1,77 millones de euros, sin IGIC, y cuyo grado de ejecución alcanza actualmente el 60%.

Durante el recorrido, ha destacado que se trata de una actuación largamente demandada por la Isla y el municipio, impulsada en el último año por el Ejecutivo y que se encuentra ya en su fase final, con previsión de estar operativa este verano.

La intervención permitirá reorganizar los atraques por tipo de actividad y aumentar de forma significativa la capacidad del puerto, pasando de los 63 atraques actuales a 160, además de incorporar nuevas torretas de suministro de agua y electricidad en cada pantalán.

"Esta ampliación supone un salto cualitativo en eficiencia y calidad del servicio, al modernizar las infraestructuras y mejorar la operatividad del recinto portuario", ha añadido Pablo Rodríguez.

Asimismo, ha anunciado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de una instalación fotovoltaica de autoconsumo en el puerto, por un importe de 222.887,82 euros, sin IGIC, a la empresa S&S Ingeniería y Asesoramiento, S.L.

Esta actuación, enmarcada en la estrategia de sostenibilidad y descarbonización de Puertos Canarios, permitirá avanzar hacia un modelo más eficiente energéticamente, con el objetivo de consolidar La Restinga como uno de los primeros ecopuertos del archipiélago.

Por su parte, Amado Carballo ha apuntado que desde el Cabildo de El Hierro se valora el avance de unas "obras esenciales" para El Pinar, "que responden a una demanda histórica de la población, del sector pesquero y del ámbito recreativo".

La primera teniente de alcalde de El Pinar, Magaly González, ha indicado que están "satisfechos" porque "tras el diálogo con los vecinos, se ha adaptado el proyecto a las demandas planteadas, lo que permitirá disponer de un espacio más amplio y seguro para el uso ciudadano, manteniéndose además el compromiso de reubicar la corchera".

"Todo ello", ha explicado, "junto al buen ritmo de las obras y la previsión de finalización anticipada, supone un impulso relevante para La Restinga y El Pinar, especialmente para sectores estratégicos como el pesquero y el del buceo, fundamentales para la economía local".