El Cabildo de La Gomera abre el plazo para el pago de los viajes culturales para personas con discapacidad
Las personas con discapacidad beneficiarias del viaje a Sevilla deberán abonar 130 euros en concepto de billete de avión hasta el próximo 7 de mayo
El Cabildo de La Gomera informa de la apertura del plazo para efectuar el pago de los viajes incluidos en el programa de turismo sociocultural dirigido a personas con discapacidad o movilidad reducida, tras la publicación de la resolución definitiva de adjudicatarios.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que esta iniciativa "representa una herramienta clave para fomentar la inclusión, la convivencia y el acceso al ocio de las personas con discapacidad, garantizando su participación en actividades socioculturales en igualdad de condiciones".
"Este programa representa una herramienta clave para fomentar la inclusión, la convivencia y el acceso al ocio de las personas con discapacidad, garantizando su participación en actividades socioculturales en igualdad de condiciones"
Asimismo, subrayó la consolidación de este programa dentro de las políticas sociales de la Institución insular, que cada año registra una elevada participación.
Por su parte, la consejera insular de Política Social, Rosa Elena García, incidió en la importancia de cumplir con los plazos establecidos. "Es fundamental que las personas beneficiarias formalicen el pago en tiempo y forma, ya que de ello depende la correcta organización del viaje y de todos los servicios asociados", señaló.
Procedimiento de pago
Las personas beneficiarias del viaje a Sevilla, previsto del 10 al 15 de mayo, deberán abonar un total de 130 euros correspondientes al billete de avión mediante transferencia bancaria, indicando nombre, apellidos y DNI, y realizando el pago de forma individual por cada viajero.
El ingreso deberá efectuarse en la cuenta bancaria ES37 0182 4581 7202 0151 0449 (BBVA). El justificante de pago, junto con copia del DNI, deberá remitirse a la empresa adjudicataria Halcón Viajes (grupos012@halconviajes.com), así como al Cabildo Insular a través del Registro de Entrada.
El plazo para realizar el abono estará comprendido entre el 30 de abril y el 7 de mayo, ambos inclusive. En caso de no efectuar el pago dentro de este periodo, se entenderá que la persona beneficiaria renuncia a la plaza adjudicada.
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