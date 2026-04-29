El Cabildo de El Hierro amplía sus servicios con logopedia en Echedo para mayores

El Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro ha incorporado a su cartera de servicios especializados un servicio de logopedia en el Centro Sociosanitario de Echedo, con el objetivo de mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores residentes.

Este nuevo recurso, supone un avance en la atención integral que se presta en el centro. Su finalidad no es solo la rehabilitación del lenguaje, sino también garantizar que las personas usuarias puedan recuperar la capacidad de expresar sus necesidades y deseos, reforzando su integración y el vínculo con su entorno familiar y cotidiano.

Trabajo después de un ictus

La iniciativa, liderada por la logopeda Beatriz Miranda, desarrolla una metodología dinámica y flexible basada en la integración de la logopedia en la vida diaria de los residentes. Este servicio está especialmente dirigido a personas que han sufrido ictus o que presentan patologías neurológicas, ofreciendo una atención individualizada y personalizada.

Entre las principales áreas de intervención destacan la rehabilitación del habla y el lenguaje mediante terapia miofuncional, centrada en el fortalecimiento de la musculatura orofacial; la estimulación cognitiva-lingüística, a través de actividades de evocación de palabras, fluidez verbal y estructuración del discurso; y el uso de sistemas aumentativos y alternativos (SAAC), que permiten a las personas expresarse mediante soportes visuales cuando no pueden hacerlo de forma verbal.

Beatriz Miranda trabaja en el Centro Sociosanitario de Echedo. / E.D.

El programa incluye diversas actividades específicas como ejercicios de fluidez y denominación, talleres de comprensión y expresión, actividades de lectura y escritura adaptadas, reaprendizaje de secuencias motoras para tratar la apraxia, reconocimiento de estímulos, juegos de interacción grupal y el uso de música tradicional canaria como herramienta terapéutica para estimular la memoria emocional.

El consejero del área, Amado Carballo, ha destacado que "con esta nueva iniciativa, el Cabildo de El Hierro reafirma su compromiso con la centralidad del proyecto de modelo de cuidados en la Isla, donde escuchar y ser escuchado se considera un derecho fundamental para los mayores". Además, añadió que "tenemos que acostumbrarnos a mirar el lado integrador y también terapéutico de nuestras tradiciones y costumbres, porque es un elemento fundamental del modelo de cuidados que proponemos, centrado en la persona".

"Con esta nueva iniciativa, el Cabildo de El Hierro reafirma su compromiso con la centralidad del proyecto de modelo de cuidados en la Isla, donde escuchar y ser escuchado se considera un derecho fundamental para los mayores" Amado Carballo — Consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro

Con esta incorporación, el Cabildo de El Hierro continúa avanzando en la mejora de los servicios sociosanitarios de la Isla, apostando por una atención más humana, personalizada e innovadora.