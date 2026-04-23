Senador Javier Armas reclama al delegado del Gobierno soluciones por la demora en citas del DNI en El Hierro

El senador por El Hierro Javier Armas, de Agrupación Herreña Independiente (AHI), ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para abordar la grave situación que vive la isla, donde los ciudadanos deben esperar más de 40 días para conseguir una cita para renovar el DNI o el pasaporte.

Armas señala que la situación puede agravarse como consecuencia del proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España.

Según ha informado el senador herreño, se trata de una reunión con el objetivo de analizar la situación y poner en marcha soluciones inmediatas, entre ellas la implantación efectiva y permanente de la Policía Nacional para trámites de documentación en la isla, tal y como ha aprobado el Senado.

"Máxima preocupación"

Armas ha señalado su preocupación tras comprobar que esta situación se produce unos días después de la aprobación por unanimidad en el Senado de una moción que insta a implantar de forma permanente en la isla un servicio de Policía Nacional para atender de forma efectiva los trámites de expedición y renovación de documentos.

"Estamos ante una situación que requiere una respuesta inmediata. No es razonable que, tras un acuerdo unánime del Senado, los herreños tengan que esperar más de un mes para un trámite básico", señala Armas.

"Estamos ante una situación que requiere una respuesta inmediata. No es razonable que, tras un acuerdo unánime del Senado, los herreños tengan que esperar más de un mes para un trámite básico" Javier Armas — Senador por El Hierro de AHI

El senador recuerda que actualmente el servicio se presta únicamente un día a la semana en la isla, lo que limita la capacidad de atención y está generando cada vez mayores retrasos, "especialmente en los últimos meses".

Imagen de archivo de una oficina móvil de la Policía para tramitar el DNI. / E.D.

En este sentido, Armas advierte que la situación puede agravarse aún más en las próximas semanas debido al proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, que incrementará notablemente la demanda de estos servicios.

"Cada expediente de regularización implica, como mínimo, dos citas: una para la toma de huellas y otra para la recogida de la tarjeta. Esto va a aumentar la presión sobre un sistema que ya está al límite", señala Armas, quien insiste en que esta situación afectará directamente a los herreños, que verán aún más complicado acceder a citas para renovar su documentación.

"Es el momento de actuar con responsabilidad y de dar respuesta a una demanda justa de El Hierro. No podemos permitir que esta situación siga empeorando", señala Armas.