El PP alerta del grave deterioro de la Iglesia de Montserrat de San Andrés y Sauces

El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Miguel Perdigón, ha alertado del grave estado de deterioro de la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, en el municipio de San Andrés y Sauces, y ha solicitado al Grupo de Gobierno una actuación urgente que garantice su conservación y la seguridad de las personas.

Durante su intervención en pleno del mes de abril, Perdigón señaló que el estado del inmueble es visible a simple vista y advirtió de que, según ha podido conocer, se prevé el enmallado de su torre ante los riesgos estructurales existentes. "El problema no es solo patrimonial, también es una cuestión de seguridad para quienes transitan por la zona", afirmó.

"El problema no es solo patrimonial, también es una cuestión de seguridad para quienes transitan por la zona" Miguel Perdigón — Consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma

El consejero Popular recordó que este templo constituye un elemento clave en la vida social y cultural del municipio, además de albergar un importante valor artístico en su interior, con patrimonio que refuerza la necesidad de su adecuada protección y conservación.

"Actuar con planificación"

En este sentido, Perdigón defendió la importancia de actuar con planificación y responsabilidad, evitando que las soluciones provisionales sustituyan a intervenciones definitivas que garanticen la preservación del patrimonio. "No podemos limitarnos a tapar los problemas. Es necesario abordarlos con soluciones eficaces que aseguren la conservación de estos espacios", señala.

Asimismo, el consejero preguntó a la responsable del área de Patrimonio si tiene previsto colaborar activamente en la protección de este tipo de bienes, fundamentales para la identidad de la isla, e impulsar actuaciones que eviten su deterioro progresivo.

"Proteger nuestros espacios culturales y sociales no es una opción, es una responsabilidad compartida que requiere compromiso y acción", concluye Perdigón.