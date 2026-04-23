La Gomera celebra el Día del Libro con una agenda cultural que fusiona literatura, teatro y música

La Gomera planifica una agenda cultural con motivo de la celebración del Día del Libro repleta de actividades que combinan la literatura, el teatro y la música. Este calendario tiene como objetivo dinamizar el sector editorial local y ofrecer alternativas de ocio educativo para todos los públicos, culminando en una intensa jornada central el próximo sábado 25 de abril.

El viernes empieza con teatro

Para la jornada del viernes está previsto que el Auditorio Insular abra sus puertas a las 20:00 horas para recibir a la compañía Habemus Teatro. La formación presentará el musical El príncipe y el mendigo, una adaptación de la clásica historia de intercambio de identidades en el Londres del siglo XVI. Con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, esta obra promete una puesta en escena espectacular con coreografías y banda sonora original que invitan a la reflexión sobre la igualdad y la justicia.

El sábado la actividad se trasladará a la plaza de la Constitución de San Sebastián, escenario de la Feria Insular del Libro. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, y en colaboración con la Librería Junonia, este espacio se convertirá en el punto de encuentro de autores y lectores. La mañana comenzará con el espectáculo infantil El Quijotito a cargo de Teatrapa Plus, dando paso a un maratón de presentaciones literarias durante todo el día.

Encuentro con los autores

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán conocer de cerca las obras de Mirian Eugenia Vigo Vadillo con su cuento Cocó, el sapo verde, seguida por Carlos Jesús Pérez Simancas y su obra Mitomancia. El bloque matutino cerrará con Olivia Armas Padilla y su libro Yo soy Fénix. Ya en horario de tarde, la feria continuará con la música de Ado-Sado Trío y las presentaciones de Paola Estefanía Díaz Hernández y Sergi Rifá Burrel, quienes presentarán Memorias de una treintañera y La novia viajera, respectivamente.

La celebración del sábado se extenderá simultáneamente a otros municipios de la isla. En Vallehermoso, el Salón de Plenos acogerá a las 18:00 horas la presentación de El último amor de Sventenius, obra de la profesora Ángeles Alemán Gómez.

Actos en Vallehermoso

A las 19:30 horas, la Plaza de la Constitución de la localidad ofrecerá el espectáculo Verso y Reverso, un espacio que reunirá a destacados poetas gomeros como Pedro García Cabrera, Bohemia Pulido, Juan Morales, Tanagua Hernández y Luis Amaya, junto a las ilustraciones del artista gomero de Vallehermoso Arón Morales. El programa incorpora Sinfonía de versos y vinos: tradición y creación, una propuesta que une poesía y degustación de vinos de la isla, a cargo del músico y compositor Arón Morales junto a Nancy Melo, con la colaboración del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida - Vinos La Gomera.

Agulo pone la música

Como broche final a la jornada, Agulo celebrará en la Plaza de Leoncio Bento a las 21:00 horas el concierto de Marta Bolaños, en el marco del Festival No Solo Boleros. Una cita al aire libre para disfrutar de una artista con identidad propia en un entorno singular, dentro de una programación que combina raíz, emoción y apertura a distintas sonoridades.

Marta Bolaños es una artista con presencia, sensibilidad y una forma de interpretar que conecta con el público desde la emoción y la cercanía. Su propuesta destaca por su personalidad escénica y por una manera de habitar la canción con naturalidad y fuerza expresiva.