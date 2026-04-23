La Gomera busca atraer al turista europeo de calidad en la feria Tempo Libero de Bolzano

La Gomera consolida su estrategia de promoción en el mercado europeo tras su participación en La Fiera Tempo Libero 2026, celebrada del 16 al 19 de abril en Bolzano. Esta cita, que ha congregado a más de 43.000 visitantes en el recinto de Fiera Bolzano, se ha posicionado como el punto de encuentro clave para los entusiastas del turismo de naturaleza, el camping y el tiempo libre, siendo para la isla una plataforma para mostrar su potencial ante un público que busca alternativas de calidad vinculadas al bienestar y al deporte en la naturaleza.

La consejera insular de Turismo, María Isabel Méndez, hizo hincapié en que el mercado italiano no solo destaca por su capacidad de gasto, "sino por sus preferencias de experiencias de calidad vinculadas a la gastronomía y la cultura". Así, apuntó que La Gomera tiene una ventaja competitiva excepcional en Centroeuropa, "ya que ofrecemos un clima estable durante todo el año, y una biodiversidad única que responde a las demandas de un viajero que huye de las masificaciones y busca el contacto con el entorno natural".

Méndez destacó la importancia de estar presentes por primera vez en este evento turístico, señalando que "el objetivo prioritario es atraer a un turista que valore la singularidad del paisaje, cultura e idiosincrasia de la Isla". Por ello, "la participación en esta feria nos permite diversificar el alcance en nuevos mercados emisores y fortalecer la posición de La Gomera como referente en turismo activo, garantizando que el crecimiento turístico sea respetuoso con el medio ambiente y revierta directamente en la economía insular2, apuntó.

"Ofrecemos un clima estable durante todo el año, y una biodiversidad única que responde a las demandas de un viajero que huye de las masificaciones y busca el contacto con el entorno natural" María Isabel Méndez — Consejera de Turismo del Cabildo de La Gomera

Perfil del turista

La estrategia se ha centrado en conectar con un viajero que prioriza el entorno ambiental y la red de senderos al elegir su destino, siendo este perfil es de vital importancia para La Gomera, ya que se caracteriza por realizar un gasto mucho más repartido en el territorio y por mostrar una mayor independencia, dado que solo el 35% de estos turistas contrata paquetes cerrados.

Además, este tipo de visitante tiende a disfrutar de una estancia media superior, que alcanza los 9,9 días, lo que permite una mayor integración con la cultura local y un impacto económico más equilibrado en las zonas rurales del Archipiélago.