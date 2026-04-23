Fuencaliente celebra el Día del Libro con un homenaje a Carmen Teresa Gómez Zapata

El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma ha homenajeado a Carmen Teresa Gómez Zapata poniendo su nombre a la Biblioteca Municipal. Se ha hecho durante un emotivo acto desarrollado, como no podía ser menos, en un día simbólico: el Día del Libro.

Miembros de la corporación municipal, familiares y vecinos, recordaron a Carmen Teresa, así como su contribución a este servicio cultural durante casi cuatro décadas. Durante el evento, se descubrió una placa con su nombre, que quedará como símbolo permanente de su contribución al municipio.

Apoyo unánime de la corporación

Esta iniciativa parte de una moción presentada por el PSOE y apoyada de manera unánime por toda la corporación municipal, reflejando el consenso institucional en torno al reconocimiento de su trayectoria.

Imagen de la placa que recuerda la figura de la creadora palmera. / E.d.

El alcalde del Fuencaliente, Gregorio Alonso, destacó durante su intervención que conocía a Carmen "desde la escuela" y recordó las dificultades de los inicios de la biblioteca, en una época en la que "no era fácil poner en marcha un servicio de estas características". En este sentido, subrayó que la historia de la Biblioteca Municipal "comenzó gracias a su trabajo, su esfuerzo y su buena voluntad".

"No era fácil poner en marcha un servicio de estas características" Gregorio Alonso — Alcalde de Fuencaliente

El alcalde también destacó la constancia diaria de Carmen, señalando que realizaba un trabajo "no siempre visible, pero esencial ya que contribuyó de manera decisiva al acceso a la cultura y al fomento de la lectura en Fuencaliente".

Con este reconocimiento, el municipio rinde tributo a una figura clave en su desarrollo cultural, cuya huella permanecerá ligada para siempre a la Biblioteca Municipal que desde este día lleva su nombre.