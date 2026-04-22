El Hierro culmina su parque astronómico en El Julan y refuerza su apuesta por el turismo científico

El Cabildo de El Hierro ha recepcionado hoy, 22 de abril, las obras de construcción de dos módulos de observación astronómica en el Centro de Interpretación del Parque Cultural de El Julan, dando por finalizado un proyecto clave para el desarrollo del turismo científico en la isla.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 282.000 euros financiados con fondos Next Generation EU dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el programa de Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), permite dotar a este enclave de un nuevo parque astronómico plenamente operativo.

La consejera de Infraestructuras, Ana González, destacó que la culminación de este proyecto "abre nuevas oportunidades para posicionar a El Hierro como destino de referencia internacional en turismo astronómico", subrayando además su potencial para la dinamización económica, el desarrollo de actividades educativas o la divulgación científica para el sector.

Ana González, durante el acto celebrado en la isla de El Hierro. / E.D.

"Este espacio abre nuevas oportunidades para posicionar a El Hierro como destino de referencia internacional en turismo astronómico" Ana González — Consejera Insular de Infraestructuras

Varios espacios para el conocimiento

La infraestructura cuenta con dos puntos diferenciados: un espacio divulgativo con aula de interpretación orientado a visitantes y centros educativos, y un módulo profesional, completamente automatizado y con capacidad de uso robótico remoto, destinado a la observación especializada y científica desde cualquier parte del mundo. Ambos disponen de equipamiento técnico avanzado, incluyendo telescopios y material específico.

¿Qué se puede ver desde El Julan?

El nuevo parque permitirá la observación de la Vía Láctea, planetas, cúmulos estelares y constelaciones de ambos hemisferios, una singularidad asociada a la ubicación geográfica del archipiélago. Las condiciones atmosféricas de la isla, junto a sus bajos niveles de contaminación lumínica, consolidan a El Hierro como uno de los enclaves más privilegiados del Archipiélago para la observación del cielo, incluyendo también la visualización solar.

Con esta actuación, el Cabildo refuerza su estrategia de diversificación turística, vinculada al senderismo, la fotografía y la ciencia, al tiempo que pone en valor el entorno del Parque Cultural de El Julan, uno de los principales yacimientos arqueológicos de Canarias y Bien de Interés Cultural desde 2005.