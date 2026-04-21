Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeIncendio mortal en TenerifeRegularización de migrantesOrquesta Sinfónica de TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

El Cabildo inaugura la exposición fotográfica sobre la Brigada Líbano XLIII desplegada en Líbano entre 2025 y 2026

La muestra refleja la vida de los soldados españoles en el Líbano, con imágenes que reflejan el día a día de la misión de paz de Naciones Unidas

Casimiro Curbelo escucha las explicaciones de un mando militar en la sala de exposiciones.

Casimiro Curbelo escucha las explicaciones de un mando militar en la sala de exposiciones. / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Sala de Exposiciones del Cabildo de La Gomera acoge la muestra fotográfica Expo Brilib XLIII, un recorrido visual que rinde tributo a la Brigada Líbano XLIII. Esta unidad se encuentra actualmente desplegada en el sur del Líbano como parte integrante de la misión de paz de las Naciones Unidas, desempeñando un papel fundamental en la estabilidad de la región. 

La exposición ha sido inaugurada con la presencia del general de brigada, Ignacio José Boudet Marín, jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército en Canarias, y el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quienes estuvieron acompañados por el coronel, Santiago Marín Velázquez, jefe del Centro de Historia y Cultura Militar del Museo Almeyda, y el capitán de Artillería, Abel González Colmenero, jefe de la Unidad de Apoyo a la Proyección Cristóbal Colón.

La propuesta se presenta como un testimonio documental imprescindible para comprender el papel de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior durante la misión desarrollada entre 2025 y 2026. 

La dimensión humana

A diferencia de otras muestras, esta galería profundiza en la dimensión humana de los soldados, reflejando cómo es la vida diaria lejos del hogar y bajo el compromiso de una operación internacional de paz.

A través de un itinerario cuidadosamente diseñado, el público puede acercarse a los paisajes, los rostros y los momentos más significativos que marcan el pulso cotidiano de las tropas españolas en territorio libanés.

La estructura de la muestra se organiza en seis bloques temáticos que permiten al visitante desgranar los diferentes aspectos del trabajo sobre el terreno. Desde la dureza y belleza del paisaje hasta el contacto directo con la población local, cada fotografía busca capturar la esencia del servicio y el sacrificio. 

Mostrar las misiones internacionales

Con esta iniciativa, el Museo Histórico Militar de Canarias persigue el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad de las misiones internacionales, visibilizando una labor que a menudo permanece fuera del alcance del ojo público pero que resulta vital para la seguridad global.

Noticias relacionadas y más

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, por la mañana de 08:00 a 15:00 horas y por la tarde desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, con entrada gratuita.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos retienen y golpean a un menor en Tenerife por robar una caja registradora
  2. La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
  3. Tenerife convierte al Pijaral en el quinto sendero con una ecotasa para el acceso
  4. Santa Cruz de Tenerife aprueba de forma inicial el plan que la hará más verde y «bella»
  5. Otilia, Juana y Ramón, las personas fallecidas en el incendio en Tenerife
  6. La Policía Nacional detiene en Tenerife a un peligroso fugitivo reclamado por Polonia con una pena de 485 años de prisión
  7. Lo que dicen las matemáticas: un 11% de opciones de que el CD Tenerife ascienda este sábado
  8. El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales

El Cabildo inaugura la exposición fotográfica sobre la Brigada Líbano XLIII desplegada en Líbano entre 2025 y 2026

El Cabildo inaugura la exposición fotográfica sobre la Brigada Líbano XLIII desplegada en Líbano entre 2025 y 2026

El Ayuntamiento de Tazacorte solicita el blindaje de La Bombilla y la recuperación de la Avenida Marítima en la nueva Ley de Costas Canaria

El Ayuntamiento de Tazacorte solicita el blindaje de La Bombilla y la recuperación de la Avenida Marítima en la nueva Ley de Costas Canaria

Brenda: la cabrera más famosa de La Palma

Brenda: la cabrera más famosa de La Palma

El Cabildo anuncia la próxima activación de una línea directa entre Vallehermoso y el aeropuerto

El Cabildo anuncia la próxima activación de una línea directa entre Vallehermoso y el aeropuerto

El Cabildo de La Gomera aprueba un plan de inversiones de 28 millones para 2026, elevando el presupuesto a 194 millones

El Cabildo de La Gomera aprueba un plan de inversiones de 28 millones para 2026, elevando el presupuesto a 194 millones

Sismicidad en El Hierro: los expertos aseguran que los recientes movimientos están "dentro de la normalidad"

Sismicidad en El Hierro: los expertos aseguran que los recientes movimientos están "dentro de la normalidad"

Así son las zapatillas fabricadas con cenizas del volcán Tajogaite

La Consejería de Sanidad muestra a la comisionada de Salud Mental los recursos asistenciales implantados en La Palma

La Consejería de Sanidad muestra a la comisionada de Salud Mental los recursos asistenciales implantados en La Palma
Tracking Pixel Contents