El Cabildo inaugura la exposición fotográfica sobre la Brigada Líbano XLIII desplegada en Líbano entre 2025 y 2026

La Sala de Exposiciones del Cabildo de La Gomera acoge la muestra fotográfica Expo Brilib XLIII, un recorrido visual que rinde tributo a la Brigada Líbano XLIII. Esta unidad se encuentra actualmente desplegada en el sur del Líbano como parte integrante de la misión de paz de las Naciones Unidas, desempeñando un papel fundamental en la estabilidad de la región.

La exposición ha sido inaugurada con la presencia del general de brigada, Ignacio José Boudet Marín, jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército en Canarias, y el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quienes estuvieron acompañados por el coronel, Santiago Marín Velázquez, jefe del Centro de Historia y Cultura Militar del Museo Almeyda, y el capitán de Artillería, Abel González Colmenero, jefe de la Unidad de Apoyo a la Proyección Cristóbal Colón.

La propuesta se presenta como un testimonio documental imprescindible para comprender el papel de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior durante la misión desarrollada entre 2025 y 2026.

La dimensión humana

A diferencia de otras muestras, esta galería profundiza en la dimensión humana de los soldados, reflejando cómo es la vida diaria lejos del hogar y bajo el compromiso de una operación internacional de paz.

A través de un itinerario cuidadosamente diseñado, el público puede acercarse a los paisajes, los rostros y los momentos más significativos que marcan el pulso cotidiano de las tropas españolas en territorio libanés.

La estructura de la muestra se organiza en seis bloques temáticos que permiten al visitante desgranar los diferentes aspectos del trabajo sobre el terreno. Desde la dureza y belleza del paisaje hasta el contacto directo con la población local, cada fotografía busca capturar la esencia del servicio y el sacrificio.

Mostrar las misiones internacionales

Con esta iniciativa, el Museo Histórico Militar de Canarias persigue el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad de las misiones internacionales, visibilizando una labor que a menudo permanece fuera del alcance del ojo público pero que resulta vital para la seguridad global.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, por la mañana de 08:00 a 15:00 horas y por la tarde desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, con entrada gratuita.