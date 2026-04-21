El Ayuntamiento de Tazacorte solicita el blindaje de La Bombilla y la recuperación de la Avenida Marítima en la nueva Ley de Costas Canaria

El alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte, David Ruiz Álvarez, ha mantenido un encuentro de trabajo con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Tony Acosta, para hacer entrega formal de las aportaciones del municipio a la consulta previa de la futura Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias.

El documento presentado por el ayuntamiento tiene como objetivo central evitar que la aplicación "rígida y sin matices" de la normativa estatal siga asfixiando el desarrollo de Tazacorte. El consistorio defiende que el litoral bagañete no es solo un espacio geográfico, sino el soporte vital de su comunidad.

Tazacorte pide protección para el núcleo de La Bombilla

La prioridad absoluta del grupo de Gobierno es el reconocimiento de La Bombilla. El alcalde ha solicitado que la nueva ley canaria establezca criterios específicos para proteger los asentamientos históricos, permitiendo la revisión de deslindes o, en su defecto, un régimen de usos que garantice la permanencia de sus habitantes y su identidad marinera.

El alcalde del municipio, David Ruiz, sostiene que "no podemos permitir que leyes redactadas en Madrid, ajenas a nuestra realidad, traten como algo ajeno a un núcleo que preexiste a las normas y que es parte de nuestra identidad. Con estas aportaciones, buscamos que la Ley Canaria sea el escudo de nuestros vecinos de La Bombilla, dándoles la seguridad jurídica que llevan décadas esperando. Queremos que se reconozca que aquí la orografía nos obliga a vivir de cara al mar, no tenemos alternativa de interior".

Recuperación del espacio degradado de las antiguas piscinas

Otro de los puntos clave tratados en el encuentro es la situación de la Avenida Marítima, concretamente el espacio degradado de las antiguas piscinas. El ayuntamiento propone que la ley facilite la "mutación demanial" de espacios urbanos ya transformados que carecen de valor ambiental. El objetivo es que este enclave pueda albergar infraestructuras de interés social y turístico que dinamicen la economía local.

"No podemos permitir que leyes redactadas en Madrid, ajenas a nuestra realidad, traten como algo ajeno a un núcleo que preexiste a las normas y que es parte de nuestra identidad. Con estas aportaciones, buscamos que la Ley Canaria sea el escudo de nuestros vecinos de La Bombilla, dándoles la seguridad jurídica que llevan décadas esperando. Queremos que se reconozca que aquí la orografía nos obliga a vivir de cara al mar, no tenemos alternativa de interior" David Ruiz — Alcalde de Tazacorte

Tony Acosta, director general de Costas del Ejecutivo canario, sostiene que la voluntad del Gobierno de Canarias con esta nueva ley "es, precisamente, dar participación a los verdaderos usuarios del dominio público, los municipios", añadiendo que "escuchamos de primera mano la realidad municipal donde el litoral es el motor económico y social", continúa, por eso recalca que "nuestro compromiso es trabajar en un texto que equilibre la protección del medio ambiente con el derecho de los canarios a vivir y prosperar en su costa, especialmente en casos tan claros como los que presenta este municipio, si bien sabemos que en relación con los núcleos costero la situación con el Estado es muy complicada".

Un marco legal propio frente a la "inacción estatal"

El escrito presentado por el alcalde de Tazacorte respalda firmemente la creación de una norma autonómica frente a la "inacción estatal", entendiendo que es la única vía para que el conocimiento del terreno pondere sobre las decisiones técnicas abstractas.

"Escuchamos de primera mano la realidad municipal donde el litoral es el motor económico y social" Tony Acosta — Director General de Costas del Gobierno de Canarias

Como municipio costero, Tazacorte plantea que la futura ley permita compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico de un término territorial cuya actividad está vinculada al mar.