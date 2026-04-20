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El Cabildo anuncia la próxima activación de una línea directa entre Vallehermoso y el aeropuerto

GuaguaGomera transporta a más de 103 mil pasajeros durante el primer trimestre de 2026

Una unidad de GuaguaGomera transita por una vía de la Isla Colombina.

Una unidad de GuaguaGomera transita por una vía de la Isla Colombina. / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera anuncia la próxima activación de una nueva línea directa de GuaguaGomera que unirá el municipio de Vallehermoso con el aeropuerto de Alajeró. Esta noticia se conoce el mismo día que se hace oficial que la empresa pública de transporte de viajeros por carretera movió a más de 103 mil personas durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone una media de más de 34.300 viajeros cada 30 días.

"Modernizar la flota"

El presidente insular, Casimiro Curbelo, subrayó el compromiso de la administración con la modernización constante del servicio. «En el último año hemos abordado un importante proceso de renovación y ampliación de la flota, con la adquisición de 12 nuevos vehículos, mejorando la capacidad del sistema y ofreciendo un servicio más moderno, accesible y adaptado».

En esta línea, Curbelo anunció que ya se ha finalizado la instalación de carteles electrónicos instalados en la parte frontal de las 23 guaguas, dotados de indicadores del número de línea, así como de la descripción de la misma y del sentido del recorrido. Asimismo, ya se está trabajando en los preparativos para una ampliación de frecuencias en las principales líneas de la red insular. «A ello se suma la próxima puesta en marcha de una nueva línea regular que comunicará directamente Vallehermoso con el aeropuerto, atendiendo así a una demanda histórica de los vecinos del norte de la Isla y mejorando la cohesión territorial a través del transporte público», añadió.

Noticias relacionadas y más

"En el último año hemos abordado un importante proceso de renovación y ampliación de la flota, con la adquisición de 12 nuevos vehículos, mejorando la capacidad del sistema y ofreciendo un servicio más moderno, accesible y adaptado"

Casimiro Curbelo

— Presidente del Cabildo de La Gomera

Sincronización con los vuelos

GuaguaGomera transportó de enero a marzo a 103.375 pasajeros, 10.381 de ellos, en la línea 7, que une San Sebastián con el aeropuerto, lo que supone un aumento del 16,42% respecto a 2025. Este repunte responde a la estrategia de sincronización horaria con los vuelos procedentes de Tenerife y Gran Canaria y la implantación de nuevos vehículos de mayor capacidad, con 39 plazas sentadas. En este primer trimestre de 2026, 15.084 pasajeros realizaron el pago de su billete mediante tarjeta bancaria, modalidad de pago que ha experimentado un crecimiento del 21,85%, en comparación con los 12.379 viajeros que utilizaron este medio en el primer trimestre del año anterior.

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