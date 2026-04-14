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Sismicidad en El Hierro: los expertos aseguran que los recientes movimientos están "dentro de la normalidad"

Aunque puedan estar relacionados con el sistema volcánico, no implica que se vaya a producir una erupción a corto o medio plazo

Mapa de El Hierro con señalización de terremotos, archivo.

Mapa de El Hierro con señalización de terremotos, archivo. / IGN

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La investigadora postdoctoral del CSIC, Marta López Saavedra, ha advertido este martes que los movimientos sísmicos registrados en los últimos meses en El Hierro están dentro de "la normalidad" en un sistema volcánico activo, pudiendo estar asociados a procesos tectónicos y a dinámica magmática o hidrotermal en profundidad.

"No se puede descartar actividad relacionada con el sistema volcánico, pero hay que remarcar que eso no implica que se vaya a producir una erupción a corto o medio plazo", ha puntualizado Saavedra ante los medios.

Las declaraciones de Saavedra se enmarcan en la presentación del proyecto europeo VOLCAN, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y financiado por el Mecanismo de Protección Civil de la Comisión Europea, el el Cabildo de El Hierro.

Evaluación del riesgo volcánico

El proyecto, dirigido por el investigador Joan Marti, cuenta con la colaboración de la Reserva del Geoparque de El Hierro y que tiene como objetivo mejorar la evaluación del riesgo volcánico en el archipiélago canario.

Durante la jornada, dirigida a responsables políticos, técnicos y personal vinculado a la gestión del territorio, se expusieron los avances del proyecto, así como las herramientas y metodologías que permitirán reforzar la toma de decisiones ante posibles escenarios de actividad volcánica.

Conocimiento científico

El consejero no electo de Medio Ambiente, Jesús Pérez, ha destacado la importancia de acercar el conocimiento científico tanto a las administraciones como a la ciudadanía. En este sentido, ha subrayado la importancia de contar con la información que aportan los expertos para trasladarla a la población y saber "cómo actuar" ante un eventual proceso volcánico, como ya ha podido comprobarse con la experiencia del volcán Tagoro.

Por su parte, Marta López Saavedra ha explicado que el proyecto VOLCAN --que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Instituto Geográfico Nacional (IGN)-- se está desarrollando en distintas islas del archipiélago, tras su paso por Tenerife y La Palma, así como por El Hierro, continuará en Lanzarote. "El objetivo es compartir los resultados adquiridos hasta el momento y resolver dudas de responsables públicos y técnicos para facilitar la toma de decisiones", ha señalado.

Noticias relacionadas y más

Territorio volcánicamente activo

López Saavedra ha recordado que Canarias es un territorio volcánicamente activo y que, aunque existen más de cuarenta años de investigación en este ámbito, el proyecto permitirá integrar y actualizar el conocimiento existente mediante nuevas herramientas de análisis después de las últimas erupciones registradas en La Palma.

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