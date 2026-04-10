La Consejería de Sanidad muestra a la comisionada de Salud Mental los recursos asistenciales implantados en La Palma

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias presenta a la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, los recursos de atención a la salud mental disponibles para la población en la isla de La Palma, en el marco de la visita institucional realizada esta semana al Archipiélago.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, mantuvo un encuentro de trabajo en el municipio de San Andrés y Sauces con la comisionada en el que se abordó la organización de la red de salud mental en la isla, el refuerzo de los recursos comunitarios y los principales retos asistenciales, especialmente en la atención a personas con trastorno mental grave (TMG) y persistente.

Esther Monzón (d) intercambia impresiones con Belén González (d). / E.D.

En la reunión participaron también el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el director general de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), Fernando Gómez-Pamo; el jefe de servicio de Salud Mental de la Dirección General, José Pereira; la directora del Área de Salud de La Palma; Cecilia Sánchez; el gerente del centro hospitalario, Francisco Ferraz; entre otros responsables.

Centro de Día y a la Unidad de Noche de San Andrés y Sauces

Uno de los objetivos de este encuentro era la visita al Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y la Unidad de Noche de San Andrés y Sauces, dispositivos financiados a través del convenio suscrito en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad para dar respuesta al impacto psicosocial derivado de la erupción volcánica ocurrida en 2021.

El proyecto, financiado con 1,5 millones de euros, se enmarca en un modelo de atención comunitaria y continuada, alineado con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.

Ubicados en el norte de la Isla, estos recursos han acercado la rehabilitación psicosocial a una zona que carecía de estos dispositivos, corrigiendo una demanda histórica, mejorando la continuidad asistencial y evitando derivaciones de la comarca a centros de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.

El Centro de Día de San Andrés y Sauces cuenta con treinta plazas y desde su puesta en marcha, en julio de 2024, se ha consolidado como un recurso clave para favorecer la autonomía, mejorar la adherencia a los tratamientos y reforzar la estabilidad clínica.

Por su parte, la Unidad de Noche, con doce plazas, ha registrado dieciséis ingresos y diez altas desde su creación en febrero de 2025. Este recurso intermedio facilita la transición tras el alta hospitalaria, evitando recaídas y favoreciendo la vida autónoma.

"La puesta en marcha de estos recursos corrige un déficit histórico en el norte de La Palma y refuerza nuestro compromiso con acercar la atención en salud mental a todos los territorios, garantizando una atención más equitativa", explicó la consejera de Sanidad a la comisionada.

"La puesta en marcha de estos recursos corrige un déficit histórico en el norte de La Palma y refuerza nuestro compromiso con acercar la atención en salud mental a todos los territorios, garantizando una atención más equitativa" Esther Monzón — Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias

"Estos dispositivos han permitido reducir descompensaciones que requieren hospitalización y mejorar la continuidad terapéutica de los pacientes, en su propio entorno, consolidando un modelo más comunitario, cercano y accesible", añadió.

Un proyecto piloto en España

Se trata de un proyecto piloto a nivel nacional que servirá para evaluar la importancia de la atención en salud mental en zonas alejadas de los grandes núcleos asistenciales.

El Centro de Día desarrolla programas de Psicología Clínica, Terapia Ocupacional y Enfermería, abordando rehabilitación cognitiva, habilidades sociales, actividades de la vida diaria, actividad física, psicoeducación e intervención familiar. La Unidad de Noche ofrece una intervención intensiva y temporal orientada a la recuperación de la autonomía personal de adultos, fomentando la convivencia, la adherencia a los tratamientos, hábitos de sueño y autonomía diaria.

Además, la unidad incorpora programas innovadores que combinan la intervención clínica con actividades orientadas a la integración social y el bienestar emocional de los pacientes.

El inmueble donde se localizan estos recursos cuenta con más de 356 metros cuadrados distribuidos en dos plantas: la planta baja alberga el Centro de Día, con salas polivalentes, cocina terapéutica, consultas, áreas para talleres y zonas exteriores; la planta alta acoge la Unidad de Noche, con habitaciones para pacientes, área de control, zona de Enfermería y baños.

El equipo multidisciplinar que atiende a los pacientes está formado por una quincena de profesionales: un psicólogo clínico, un enfermero especialista en salud mental, dos terapeutas ocupacionales, nueve auxiliares de enfermería y un trabajador social de referencia en la USM del Área de Salud de La Palma. En coordinación con el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Palma, realizan evaluaciones periódicas para analizar la consecución de los objetivos terapéuticos de cada usuario.

Atención especializada en la isla

La atención especializada en salud mental en La Palma se articula mediante tres unidades comunitarias para población adulta e infantojuvenil, recursos hospitalarios y dispositivos de rehabilitación psicosocial.

En el ámbito hospitalario, el Hospital Universitario de La Palma cuenta con una unidad de hospitalización de agudos con diez camas. Esta unidad de internamiento breve atendió a 209 pacientes durante 2025.

La atención ambulatoria se presta a través de unidades comunitarias ubicadas en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, así como la unidad infantojuvenil localizada en el centro hospitalario. En 2025, estas unidades atendieron un total de 3.991 pacientes y realizaron 15.149 consultas.

"El trabajo realizado en La Palma refleja el esfuerzo por consolidar un modelo de atención en salud mental más accesible, cercano y adaptado a la realidad de cada territorio", señaló la consejera. "Nuestro objetivo es seguir reforzando la red con una visión integral, mejorando la coordinación entre recursos y dando respuesta a los nuevos retos asistenciales, especialmente en la atención a la población más vulnerable", añadió.

En este sentido, recordó que el Servicio Canario de la Salud avanza en la puesta en marcha de la segunda Unidad de Atención Temprana (UAT) de la isla, que se ubicará en el Centro de Atención Especializada de Los Llanos de Aridane.

Esta segunda unidad, que se prevé que entre en funcionamiento antes del verano, atenderá a una población de referencia de 1.596 menores residentes en los seis municipios de las comarcas Noroeste y del Valle de Aridane.

Reunión previa de trabajo en Tenerife

El día anterior, la comisionada mantuvo un encuentro en la sede de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones en Santa Cruz de Tenerife, junto al equipo directivo, donde se presentaron líneas de actuación como el proyecto Unidades Psicosociales Ambulatorias para Infancia Migrante (UPAIM) no acompañados, financiado por el Ministerio de Sanidad, y se analizó la necesidad de reforzar la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar la continuidad de la atención.