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El Cabildo de La Gomera avala la candidatura de Radio ECCA al Premio Princesa de Asturias 2026

Radio ECCA, con su innovador Sistema ECCA, ha formado a millones de personas, y ahora la institución insular reconoce su impacto en la educación y la cohesión social

Imagen de archivo del presidente Casimiro Curbelo, durante un discurso.

Imagen de archivo del presidente Casimiro Curbelo, durante un discurso. / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera ha formalizado su respaldo a la candidatura de Radio ECCA, Fundación Canaria, al Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, en reconocimiento a su destacada labor educativa y social desarrollada durante más de seis décadas.

Un referente social en Canarias

La Institución insular pone en valor la contribución de Radio ECCA como un referente en el uso de la comunicación al servicio de la educación, especialmente entre los colectivos más vulnerables, así como su capacidad para promover la igualdad de oportunidades y el acceso universal al conocimiento .

Un "transformador de vidas"

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que "Radio ECCA representa un ejemplo extraordinario de cómo la educación puede transformar vidas y sociedades, especialmente cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan". Asimismo, añadió que "su trayectoria avala sobradamente esta candidatura, al haber sido pionera en el uso de la radio como herramienta educativa y al mantener un firme compromiso con la dignidad humana y la cohesión social".

Modelo innovador

La entidad ha desarrollado un modelo pedagógico innovador —el denominado Sistema ECCA— que combina materiales didácticos, clases grabadas y acompañamiento tutorial, logrando formar a millones de personas a lo largo de su historia . Este enfoque ha sido reconocido internacionalmente por su eficacia y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales y sociales.

"Radio ECCA representa un ejemplo extraordinario de cómo la educación puede transformar vidas y sociedades, especialmente cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan"

Casimiro Curbelo

— Presidente del Cabildo de La Gomera

Curbelo también puso el acento en la dimensión global de la organización: "El alcance internacional de Radio ECCA, con presencia en Europa, África y América Latina, demuestra la solidez de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia: garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental".

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La adhesión del Cabildo de La Gomera se suma al respaldo de otras instituciones públicas y entidades sociales que reconocen en Radio ECCA un modelo ejemplar de comunicación al servicio de las humanidades, así como un instrumento clave para el desarrollo humano y la inclusión social.

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