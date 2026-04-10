El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera destina 100.000 euros para apoyar e impulsar el deporte en el municipio

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera abre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas al fomento del deporte en el municipio y que disponen de un incremento de 30.000 euros con respecto al año pasado, alcanzando la cifra global de 100.000 euros para apoyar e incentivar la práctica del deporte en el municipio.

Estas subvenciones están dirigidas a los clubes, entidades y asociaciones deportivas de San Sebastián de La Gomera, legalmente constituidas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que se encuentren inscritas en el Registro General de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

Abierto a los vecinos de Alajeró

De manera excepcional, también pueden solicitar estas ayudas los clubes, entidades o asociaciones deportivas que pertenezcan al municipio de Alajeró y que cuenten entre sus filas con personas empadronadas en el municipio de San Sebastián de La Gomera, que participan en sus actividades y hacen uso de sus instalaciones deportivas por cercanía geográfica.

Varios participantes en una prueba deportiva celebrada en la capital colombina. / E.D.

Empadronados en la capital

Además, podrán ser beneficiarios los y las deportistas individuales de carácter profesional o considerados de élite por su currículum deportivo, que se encuentren empadronados en San Sebastián de La Gomera, con licencia federativa en vigor y con repercusión deportiva para el municipio.

Toda la información, tanto las bases como la documentación requerida, se encuentra disponible en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. El plazo para presentar las solicitudes comienza el lunes 13 de abril y finaliza el lunes 11 de mayo, y se puede gestionar de manera telemática en la sede electrónica de la web municipal: www.sansebastiangomera.org.