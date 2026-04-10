El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera destina 100.000 euros para apoyar e impulsar el deporte en el municipio
Las asociaciones y clubes deportivos de San Sebastián de La Gomera podrán solicitar las ayudas, que también se extienden a deportistas individuales y entidades de Alajeró con deportistas empadronados en el municipio
El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera abre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas al fomento del deporte en el municipio y que disponen de un incremento de 30.000 euros con respecto al año pasado, alcanzando la cifra global de 100.000 euros para apoyar e incentivar la práctica del deporte en el municipio.
Estas subvenciones están dirigidas a los clubes, entidades y asociaciones deportivas de San Sebastián de La Gomera, legalmente constituidas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que se encuentren inscritas en el Registro General de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
Abierto a los vecinos de Alajeró
De manera excepcional, también pueden solicitar estas ayudas los clubes, entidades o asociaciones deportivas que pertenezcan al municipio de Alajeró y que cuenten entre sus filas con personas empadronadas en el municipio de San Sebastián de La Gomera, que participan en sus actividades y hacen uso de sus instalaciones deportivas por cercanía geográfica.
Empadronados en la capital
Además, podrán ser beneficiarios los y las deportistas individuales de carácter profesional o considerados de élite por su currículum deportivo, que se encuentren empadronados en San Sebastián de La Gomera, con licencia federativa en vigor y con repercusión deportiva para el municipio.
Toda la información, tanto las bases como la documentación requerida, se encuentra disponible en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. El plazo para presentar las solicitudes comienza el lunes 13 de abril y finaliza el lunes 11 de mayo, y se puede gestionar de manera telemática en la sede electrónica de la web municipal: www.sansebastiangomera.org.
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