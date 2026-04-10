AH y AHI rechazan una modificación de crédito de 18 millones destinada a inversiones clave para El Hierro

El Pleno del Cabildo de El Hierro, reunido este jueves, nueve de abril, en sesión ordinaria ha rechazado la propuesta de modificación de crédito por remanentes de tesorería por un importe de 17.944.918 euros después de que los grupos de la oposición, la Asamblea Herreña y la Agrupación Herreña Independiente, votaran en contra impidiendo su aprobación. Esto condiciona la financiación de las becas de estudiantes (1.000.000 €), las inversiones para el sector primario (1.600.000 en total) o autónomos y empresas (cerca de 2,5 millones de euros). También se comprometen las partidas para las subvenciones al transporte insular o la compra de vehículos eléctricos. A su vez, se ven frendas las partidas para el alumbrado del paseo de Barlovento (621.734€) o la mejora de centros deportivos (1.100.400€) , entre otras.

La iniciativa, planteada por el grupo de Gobierno, tenía como objetivo reforzar la capacidad inversora de la Institución en un contexto presupuestario limitado, permitiendo dar respuesta a necesidades concretas y urgentes de la isla mediante la incorporación de recursos disponibles. En un Pleno extenso, en el que se han debatido varios asuntos y mociones, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, afirmó que este bloqueo supone "inaugurar una nueva etapa, marcada por decisiones que atienden meramente a sus intereses políticos que no son más que paralizar El Hierro".

El rechazo a esta propuesta supone el retraso de la puesta en marcha de actuaciones previstas para el presente ejercicio en ámbitos estratégicos como las subvenciones para eficiencia energética (400.000 euros), o el proyecto Caminando en Compañía (403.000€).Asimismo, quedan condicionadas inversiones vinculadas a servicios esenciales, como las becas de estudiantes herreños (1.000.000 de euros), el transporte del Centro de Día (47.774 euros), los servicios sanitarios en residencias (158.000 euros) o el servicio integral de atención a la violencia de género (40.000 euros).

Del mismo modo, se ven frenadas medidas de apoyo directo al tejido económico insular, incluyendo subvenciones para autónomos (436.688 euros), la adquisición de alimento para el ganado (340.000 euros), inversiones en el Matadero insular (300.000 euros) y el impulso a nuevas variedades de uva (250.000 euros).

"Este bloqueo supone inaugurar una nueva etapa, marcada por decisiones que atienden meramente a sus intereses políticos que no son más que paralizar El Hierro" Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Mermar las nuevas infraestructuras

En materia de Infraestructuras y Medio Ambiente, la negativa afecta a actuaciones como el reasfaltado y acondicionamiento de Mocanes–Bergara (697.152 euros), el mantenimiento de los túneles (260.000 euros), la tercera celda del Complejo Ambiental de La Dehesa (750.000 euros) y diversas mejoras en complejos medioambientales (600.000 euros). También retrasará el acondicionamiento del Faro de Orchilla (450.000 euros), el impulso a la Comunidad de Regantes (200.000 euros) o el desarrollo de medidas en materia de vivienda.

Panorámica de los miembros de la oposición, durante la sesión plenaria. / E.D.

El ámbito cultural, deportivo y comunitario también se ve afectado, con partidas destinadas a actuaciones culturales (250.000 euros), el Centro Cultural de El Tamaduste (45.000 euros), mejora de los centros deportivos (1.100.400 euros) y el respaldo a la lucha canaria, entre otras.

Armas insistió en la sesión plenaria de la importancia de garantizar el uso de los remanentes disponibles como herramienta para reforzar la inversión pública y atender demandas reales de la ciudadanía, apelando a la responsabilidad institucional para evitar que decisiones de este tipo continúen afectando al desarrollo de El Hierro. En ese sentido, el presidente aseguró que el grupo de Gobierno seguirá trabajando para lograr los consensos necesarios para sacar adelante estas actuaciones.