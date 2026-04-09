Juan Mesa lleva su fusión de músicas de raíz a La Graciosa dentro del ciclo NoBo

El cantautor Juan Mesa ofrecerá este sábado, 11 de abril, a las 21:00 horas, un concierto en la Plaza del Puerto de La Graciosa dentro del ciclo musical NoBo – No Sólo Boleros, en el que estará acompañado por los músicos Alberto Medina y Horacio Fumero.

El artista presenta una propuesta sonora marcada por la fusión de las músicas de raíz canaria, especialmente de La Gomera, con influencias procedentes de distintas tradiciones del norte de América, África, Latinoamérica y países escandinavos.

Su estilo transita entre géneros como el jazz, el rock, la música experimental o la world music, incorporando además la improvisación como elemento clave para construir un lenguaje propio que conecta tradición y modernidad.

Las composiciones de Mesa destacan por su carga poética y por abordar temáticas como la naturaleza, la sensibilidad, la crítica social o la esperanza, creando una conexión directa con el público en cada actuación.

Uno de los rasgos más singulares de su propuesta es el uso de instrumentos tradicionales, como las chácaras baifas, de cuya técnica es precursor, además de guitarra, timple, tambor gomero o flauta navajo, con los que construye paisajes sonoros únicos.

El ciclo continúa en Tacoronte

La programación del ciclo NoBo seguirá el 12 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio Capitol de Tacoronte con la actuación de Mencey Romántico, que ofrecerá un recorrido por el bolero y la canción romántica desde una perspectiva actual.

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El concierto será de entrada gratuita previa reserva y forma parte de la apuesta del ciclo por acercar diferentes estilos musicales a públicos diversos en espacios culturales de las islas.