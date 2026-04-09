El Cabildo de La Gomera destina 4,6 millones de euros a reforzar la labor de 59 entidades de la isla

El Cabildo de La Gomera ha rubricado los protocolos de colaboración con 59 entidades, asociaciones y colectivos de la isla, a los que destina un total de 4,6 millones de euros a través de ayudas nominadas y subvenciones directas. Esta iniciativa permite dar continuidad a proyectos que se desarrollan en el conjunto del territorio insular y que abarcan ámbitos clave como la acción social, la cultura, la educación, el medio ambiente o la dinamización económica.

El acto, celebrado con la participación de representantes de las entidades beneficiarias, pone de relieve el papel fundamental del tejido asociativo en la prestación de servicios esenciales y en la cohesión social de la isla, reforzando la cooperación entre la administración insular y la sociedad gomera.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que esta inversión responde a una estrategia clara de apoyo al tejido asociativo como pilar del desarrollo insular y subrayó que el acto celebrado sirvió para visualizar el modelo de isla en el que se cree y por el que se trabaja cada día, “un modelo que pone a las personas en el centro y que entiende que el progreso no se construye únicamente desde las instituciones, sino desde la colaboración activa con la sociedad”.

En este sentido, explicó que cuando se habla de más de 4,6 millones de euros destinados a 59 entidades no se trata únicamente de cifras, "sino de una decisión política firme y coherente y de una apuesta clara por el tejido asociativo como elemento estratégico para el desarrollo de La Gomera".

"Este es un modelo que pone a las personas en el centro y que entiende que el progreso no se construye únicamente desde las instituciones, sino desde la colaboración activa con la sociedad" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Asimismo, insistió en que invertir en asociaciones "es hacerlo directamente en bienestar, en igualdad de oportunidades y en cohesión social, ya que su labor tiene un impacto real y directo en la calidad de vida de la ciudadanía”.

Curbelo incidió en que en La Gomera no existen dos realidades separadas, una institucional y otra asociativa, sino una única realidad compartida en la que administraciones y entidades trabajan de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, “consolidando una relación basada en la confianza, la cooperación y la corresponsabilidad”.

El papel que juegan las asociaciones

Sara Arteaga, presidenta de la Asociación de Mujeres Gara y portavoz de las entidades firmantes, destacó que "el acto de firma es el reconocimiento institucional a una labor imprescindible que las asociaciones desarrollamos cada día en ámbitos como la cultura, la educación, el medio ambiente o la acción social". En este sentido, subrayó que el tejido asociativo de La Gomera "tiene un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía" y agradeció al Cabildo su apuesta a través de las subvenciones, que -según explicó- se traducen en "servicios, actividades y oportunidades reales para nuestra gente”. No obstante, Arteaga insistió en la necesidad de seguir avanzando hacia un apoyo "estable y suficiente", haciendo un llamamiento al conjunto de administraciones públicas para reforzar su compromiso con el tercer sector.

Asimismo, la portavoz puso en valor el papel estratégico de las asociaciones como "puente entre la ciudadanía y las instituciones", especialmente en un territorio con población dispersa, -donde indicó- "damos respuesta a necesidades reales desde la cercanía y el conocimiento directo". Arteaga remarcó que el asociacionismo "no es solo importante, es imprescindible", ya que también genera empleo, dinamiza la economía local y fortalece la cohesión social.

"El acto de firma es el reconocimiento institucional a una labor imprescindible que las asociaciones desarrollamos cada día en ámbitos como la cultura, la educación, el medio ambiente o la acción social" Sara Arteaga — Presidenta de la Asociación de Mujeres Gara

Además, incidió en la importancia del trabajo en red, el voluntariado y la implicación ciudadana, así como en la necesidad de incorporar la igualdad de manera transversal en todas las acciones, afirmando que "una sociedad más igualitaria es una sociedad mejor para todas y todos". Finalmente, apeló a seguir "creyendo en la fuerza de lo colectivo", porque —concluyó— cuando las asociaciones avanzan unidas, "avanza toda la sociedad gomera".

Siete ejes de inversión

La inversión se articula en torno a siete ámbitos de actuación del tejido asociativo, con un claro protagonismo de la acción social, que concentra la mayor parte de los recursos con más de 1,9 millones de euros destinados a programas de atención a personas dependientes, integración social, igualdad y apoyo a colectivos vulnerables.

A esta línea le sigue el área de medio ambiente, que reúne cerca de 770 mil euros para iniciativas vinculadas a la atención en emergencias, la protección del entorno natural y la conservación de la biodiversidad. También destaca el ámbito cultural, que supera los 720 mil euros y permite sostener proyectos ligados a la formación musical, la preservación de las tradiciones y la dinamización cultural de la Isla.

El apoyo institucional se extiende además al ámbito educativo, con cerca de 396 mil euros para programas formativos y convenios universitarios, así como al deporte, que cuenta con una dotación de 186 mil euros para clubes y entidades deportivas.

Por su parte, el sector primario dispone de 190 mil euros orientados al fortalecimiento de la actividad agrícola y rural, mientras que las áreas de turismo, comercio y transporte suman cerca de 380 mil euros para impulsar la actividad económica y empresarial en la isla.