Santa Cruz de La Palma reconoce a Nieves Gloria Concepción González como Mujer Destacada del Municipio 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma celebró el pasado martes, en el Teatro Circo de Marte, el acto de imposición de la distinción Mujer Destacada del Municipio 2026, que en esta edición ha recaído en Nieves Gloria Concepción González, conocida popularmente como Nieves Foto, en reconocimiento a su trayectoria de más de cincuenta años como fotógrafa y a su contribución al tejido social, cultural y comercial de la capital palmera.

El acto, impulsado por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, reunió a autoridades, familiares, amistades y vecinos y vecinas que quisieron acompañar a la homenajeada en una jornada cargada de emoción y reconocimiento.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, destacó que "Nieves representa los valores que definen a nuestra ciudad: trabajo, cercanía, constancia y compromiso con su gente. Su trayectoria profesional no solo ha contribuido a preservar la memoria colectiva de generaciones de palmeros, sino que también es un ejemplo de superación y dedicación que merece todo nuestro reconocimiento".

Asimismo, Antona subrayó que "este reconocimiento pone en valor el papel de tantas mujeres que, como Nieves, han sido fundamentales en la construcción social, cultural y económica de Santa Cruz de La Palma, muchas veces desde la discreción y el esfuerzo diario".

Nieves Gloria, en el centro de la imagen, acompañada por varias autoridades locales. / E.D.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, Yéssica Pérez, señaló que “con esta distinción no solo reconocemos una trayectoria profesional ejemplar, sino también una historia de vida que inspira y visibiliza el papel de la mujer en ámbitos donde históricamente ha tenido menos presencia”.

"Nieves representa los valores que definen a nuestra ciudad: trabajo, cercanía, constancia y compromiso con su gente. Su trayectoria profesional no solo ha contribuido a preservar la memoria colectiva de generaciones de palmeros y palmeras, sino que también es un ejemplo de superación y dedicación que merece todo nuestro reconocimiento" Asier Antona — Alcalde de Santa Cruz de La Palma

En este sentido, Pérez añadió que “Nieves ha sido referente y pionera, demostrando que con ilusión, constancia y vocación se pueden abrir caminos y romper barreras. Su historia conecta con el objetivo de esta distinción: poner en valor referentes femeninos que han contribuido al desarrollo de nuestro municipio”.

Nieves Gloria Concepción González ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por el esfuerzo, la constancia y la cercanía, siendo pionera en el ámbito de la fotografía en la isla y consolidando su negocio como un espacio de referencia en pleno corazón de Santa Cruz de La Palma. Su historia es también reflejo de la evolución del papel de la mujer en el ámbito laboral y empresarial, abriéndose camino en un sector tradicionalmente masculinizado.

La distinción de Mujer Destacada del Municipio se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y tiene como finalidad reconocer públicamente la labor, trayectoria y aportación de mujeres del municipio en distintos ámbitos.

Con este acto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la visibilización del papel de la mujer en la sociedad, reconociendo el legado de quienes han contribuido a construir una ciudad más justa, diversa y cohesionada.