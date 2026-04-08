El Cabildo de El Hierro presenta la Unidad de Atención a las Adicciones 'La Tea' para mejorar la atención especializada

El Cabildo de El Hierro, a través del Área de Juventud, ha presentado la Unidad de Atención a las Adicciones (UAD) La Tea, un nuevo recurso destinado a mejorar la atención a personas con problemas de adicciones en la isla y reforzar los servicios sociosanitarios disponibles en el territorio insular.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias y responde a la necesidad de acercar la atención especializada a la población herreña, evitando desplazamientos a otras islas y favoreciendo la continuidad de los tratamientos.

Atención psicológica y social

La UAD La Tea ofrece un abordaje integral de las adicciones, tanto las relacionadas con el consumo de sustancias como las de carácter comportamental. El servicio cuenta con un equipo interdisciplinar que presta atención médica, psicológica y social, e incorpora programas de tratamiento, seguimiento terapéutico, apoyo a las familias y acciones orientadas a la integración social de las personas en proceso de rehabilitación. Esta unidad nace con el objetivo de salvaguardar las dificultades que muchas personas experimentaban para acceder a un servicio que requería salir de la Isla.

Asimismo, la implantación de la unidad permitirá fortalecer la coordinación entre los distintos recursos sanitarios, sociales y comunitarios de El Hierro, facilitando un enfoque más integral del fenómeno de las adicciones y consolidando tanto las acciones de tratamiento como las de prevención y reinserción social. Las personas interesadas pueden solicitar información o concertar consultas a través del teléfono 616 95 10 42.