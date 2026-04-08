El Cabildo de La Gomera informa sobre inversiones y ayudas en Agulo y Hermigua este sábado
En el Auditorio Benedicto Negrín de Agulo y en el Antiguo Casino de Hermigua, el Cabildo gomero explicará los planes de inversión para reforzar la economía y el bienestar social de ambas localidades
El Cabildo de La Gomera celebra, este sábado, nuevas reuniones de participación ciudadana en los municipios de Agulo y Hermigua. Los encuentros se desarrollarán a las 12:00 horas en el Auditorio Benedicto Negrín de Agulo y, posteriormente, a las 13:00 horas en el Antiguo Casino de Hermigua.
Informar del estado de las obras
Estas jornadas tienen como objetivo informar sobre las distintas actuaciones que actualmente se están ejecutando y las previstas para ambos municipios durante este año. Se trata de espacios abiertos a la ciudadanía en los que se explicarán detalladamente las medidas a desarrollar, además de resolver dudas y recoger las inquietudes y necesidades de los vecinos.
Durante las reuniones se abordará el plan de inversiones diseñado para reforzar los pilares económicos y sociales de cada localidad. Entre los ejes prioritarios, se analizarán los programas de empleo y formación, así como el conjunto de ayudas destinadas al comercio local y al tejido empresarial, fundamentales para dinamizar la actividad económica.
Asimismo, en el ámbito del bienestar ciudadano, se expondrán las líneas de ayudas sanitarias y sociales dirigidas a las familias, junto con las becas y ayudas al estudio. También se detallarán las subvenciones destinadas a colectivos y asociaciones, además de los incentivos a las energías renovables y las medidas de apoyo a la movilidad sostenible.
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