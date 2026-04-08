El alcalde de Alajeró pide sancionar a la empresa que ejecuta la obra de la carretera del Aeropuerto de La Gomera a Paredes

El alcalde de Alajeró Manuel Ramón Plasencia considera que "ya está bien de dejadez y parsimonia con respecto a la ejecución de la carretera que une el Aeropuerto de La Gomera, Alajeró y la zona de Paredes", obra que dio comienzo en el año 2021 y que en estos momentos se encuentra con importantes tramos sin finalizar, aún sin asfalto, con presencia de tierra y gravilla en los mismos representando un importante peligro para la conducción en una vía que está considerada de las más importantes de La Gomera al unir la localidad de Playa de Santiago, el Aeropuerto Insular, varios barrios y núcleos de población como el mismo casco municipal y la zona de Paredes en el Parque Nacional de Garajonay”.

Un informe detallado

Plasencia exige en este sentido al Gobierno de Canarias, que es el responsable de la obra, que aplique la normativa precisa de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para pedir responsabilidades a la empresa adjudicataria, mientras recuerda que el pasado día 23 de febrero de 2026, se adoptó un acuerdo institucional del Ayuntamiento exigiendo la reanudación de y aceleración efectiva de los trabajos en todos los tramos pendientes; La mejora inmediata de las condiciones de seguridad de la vía reduciendo las situaciones de riesgo y el cumplimiento de los plazos establecidos. Además se ha solicitado al Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que "en el menor plazo posible, traslade al Ayuntamiento o remita un informe detallado en el que se especifique el estado actual de las obras incluyendo las declaradas de emergencia; la causas de los sucesivos retrasos y el nuevo calendario actualizado, realista y vinculante, con fechas concretas de ejecución y fecha comprometida de finalización, incluyendo las obras de emergencia asociadas a desprendimientos y muros" que se han producido a lo largo de estos años de ejecución a lo largo de la vía.

En relación con la declaración de emergencia en la zona de la Cañada de Las Palomas, el Alcalde recuerda que la misma se declaró así en el año 2024 y a fecha de hoy no se ha ejecutado el muro previsto para la estabilización de la vía. Motivo éste que ha originado que en la pasada semana a raíz de la borrasca que afectó a La Gomera y Canarias la carretera quedó cortada durante seis días al tráfico rodado.

Estado que presentan las obras que se acometen en el municipio gomero de Alajeró. / E.D.

Plasencia considera que es momento de que se asuman responsabilidades políticas ante una situación inadmisible e incomprensible por parte del Gobierno de Canarias a la hora de exigir a la empresa adjudicaría sus compromisos puesto que dos años después de haberse adjudicado una emergencia se puede comprobar la situación en la que se encuentra la obra. Ante ello insiste en la necesidad de aplicar todo aquello que el procedimiento permite tanto para el tramo Aeropuerto – Paredes así como la obra de emergencia .