Turismo impulsa con 3,6 millones de fondos europeos actuaciones de sostenibilidad turística en El Pinar

La Consejería de Turismo y Empleo impulsa con 3,6 millones de euros de fondos europeos en El Pinar (El Hierro) actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Monte, Mar, Volcanes y Tradiciones.

El objetivo es el de resaltar los recursos del municipio y reforzar el modelo turístico del Archipiélago. "El plan de infraestructuras viene precisamente a fortalecer ese binomio que ha hecho líderes a las Islas Canarias de sol y playa, pero además lo complementa con elementos patrimoniales y culturales que reflejan nuestra identidad, la historia de El Hierro y sus tradiciones", ha señalado la responsable del área, Jéssica de León.

Las intervenciones abarcan espacios emblemáticos como la playa de Tacorón y diversos senderos del municipio, con el propósito de diversificar la experiencia del visitante y fomentar el contacto con espacios naturales, según ha concretado el departamento regional en una nota de prensa.

La consejera ha reconocido el trabajo conjunto de las administraciones implicadas, señalando que las obras se están ejecutando en tiempo y forma. Muchas de estas actuaciones estarán finalizadas con el esfuerzo del personal técnico de la Unidad Administrativa Profesional (UAP), diseñada para gestionar los fondos europeos dependientes de la Consejería de Turismo y Empleo, y sobre todo de las administraciones locales.

"El plan de infraestructuras viene precisamente a fortalecer ese binomio que ha hecho líderes a las Islas Canarias de sol y playa, pero además lo complementa con elementos patrimoniales y culturales que reflejan nuestra identidad, la historia de El Hierro y sus tradiciones" Jéssica de León — Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias

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Durante el recorrido, la consejera pudo comprobar el estado de algunos de los trabajos ya en marcha, como la adecuación del sendero y la rehabilitación de las pérgolas en Tacorón, con un presupuesto de 616.433 euros. El PSTD contempla también la finalización del sendero urbano de El Pinar, con una inversión de 353.000 euros; y la digitalización de los Bienes de Interés Cultural de Las Casas y Taibique, con una dotación de 60.151 euros.

A estas actuaciones se suman el soterramiento de los contenedores de residuos domésticos, ya finalizado, con una inversión de 236.824 euros, y la ejecución de un parque sostenible con capacidad de carga para vehículos eléctricos, actualmente en licitación, por 244.398 euros.

Se suma la instalación de energía fotovoltaica en La Restinga, con un presupuesto de 651.736 euros; la creación de experiencias marítimas con realidad virtual en esta misma zona, por un importe de 369.472 euros; así como espacios expositivos en distintos Bienes de Interés Cultural, con una inversión de 360.274 euros.

Otra de las actuaciones previstas es la finalización de la pista de atletismo, con 737.229 euros.