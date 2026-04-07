GuaguaGomera lanza un Concurso de Microrrelatos vinculado a La Gomera y al transporte público

La empresa pública dependiente del Cabildo insular, GuaguaGomera, ha puesto en marcha un concurso de microrrelatos que invita a la ciudadanía a crear historias breves vinculadas a la Isla y al uso del transporte público, mediante una propuesta vinculada al territorio y a la movilidad en la Isla.

El certamen establece dos modalidades de participación. Por un lado, una categoría general dirigida a personas mayores de 18 años, y por otro, una modalidad escolar orientada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los centros educativos de La Gomera, con el objetivo de fomentar la creatividad entre la población joven y su vínculo con el territorio.

Los microrrelatos, con una extensión máxima de 200 palabras, deberán integrar de forma expresa al menos un lugar reconocible de La Gomera y una referencia a la guagua como parte de la historia, incorporando ambos elementos dentro del desarrollo narrativo.

Cartel con las bases del concurso. / E.D.

En la modalidad general se establece un premio único de 450 euros, mientras que en la categoría escolar se concederán tres premios consistentes en bonos de material de librería y papelería por valor de 300, 200 y 100 euros, respectivamente. Asimismo, se reconocerá la implicación del profesorado de los centros educativos participantes.

Consultar las bases

Las bases y el formulario para el envío de las obras se encuentran disponibles en guaguagomera.com.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto del 7 de abril al 17 de abril a las 23:59 horas, pudiendo formalizarse la participación a través del formulario habilitado por GuaguaGomera. El fallo del jurado se dará a conocer a través de los canales oficiales de la entidad.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 23 de abril, con motivo del Día del Libro, en la Estación de Guaguas de San Sebastián, en un acto en el que se reconocerá a las personas premiadas y se pondrá en valor la participación en esta iniciativa.

Con esta acción, GuaguaGomera impulsa una propuesta cultural que refuerza la relación entre el transporte público y el territorio, promoviendo nuevas formas de participación que conectan con la ciudadanía y el ámbito educativo.