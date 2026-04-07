Fuencaliente de La Palma crea un archivo histórico con fotos antiguas gracias a la colaboración vecinal

El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma ha puesto en marcha el proyecto El legado de nuestro municipio, una iniciativa destinada a recopilar, conservar y difundir fotografías antiguas aportadas por los vecinos y vecinas, con el objetivo de crear un archivo histórico municipal accesible para toda la ciudadanía.

El proyecto, que llama a la colaboración ciudadana, "pretende reunir el mayor número de imágenes antiguas del municipio para construir un fondo documental que permita conocer la evolución de Fuencaliente a través de sus gentes, sus tradiciones y sus rincones", explica la concejal de Cultura, Laura Pérez.

"Las fotografías serán digitalizadas sin necesidad de que salgan de los domicilios", añade la concejal, "ya que Abián San Gil, fotógrafo del municipio, se desplazará casa por casa para realizar todo el proceso". Previamente, habrá que contactar con él a través del número de teléfono 617 22 07 06. Además, durante la digitalización se recogerán datos relevantes como la identificación de personas, lugares o fechas aproximadas. Todo el material será clasificado por épocas y categorías, y formará parte de una web pública.

"Esta iniciativa pretende reunir el mayor número de imágenes antiguas del municipio para construir un fondo documental que permita conocer la evolución de Fuencaliente a través de sus gentes, sus tradiciones y sus rincones" Laura Pérez — Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuencaliente

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, ha destacado que “este proyecto es una oportunidad única para recuperar la memoria viva de nuestro municipio. Cada fotografía guarda una historia, y queremos que todas ellas formen parte de un legado común que perdure para las futuras generaciones”.

Cartel de la iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Fuencaliente. / E.D.

Además de la recopilación de imágenes, a lo largo de este año 2026 se celebrará un encuentro vecinal en el que se fomentará la participación colectiva para ampliar la información asociada a las imágenes.

"Este proyecto es una oportunidad única para recuperar la memoria viva de nuestro municipio. Cada fotografía guarda una historia, y queremos que todas ellas formen parte de un legado común que perdure para las futuras generaciones" Gregorio Alonso — Alcalde de Fuencaliente

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio local y hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que contribuya a construir, entre todos, el legado visual de Fuencaliente.